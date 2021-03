Pékin Express 2021 : Aurore et Jonathan sous tension ce soir ? Cette photo teasing dévoilée

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" que les téléspectateurs suivent sur M6 depuis le 23 février dernier. Avec 8 binômes au casting, la compétition a démarré sur les chapeaux de roues. Ainsi, le premier duo à être éliminé n'est autre que celui de Sabine et Loïc, le binôme d'inconnus. Crisoula et Jenny ont suivi le mouvement, tout comme Kaoutar et Nour, éliminées la semaine dernière à l'issue de l'épisode 5 de l'émission. À ce stade de la compétition, ils sont encore cinq binômes en compétition. Parmi eux, Jonathan et Aurore, le couple attachant originaire du Nord de la France.

Dans un entretien à Télé-Loisirs, Jonathan a évoqué sa relation avec Aurore, notamment sur leur complimentarité qui se ressent à l'écran. "On a une vraie complicité avec Aurore. Certains parleront d'âmes soeurs, on s'est vraiment trouvés. Il y a un lien très fort entre Aurore et moi. Effectivement, on est très complémentaires. Aurore va m'apaiser, moi je suis un nerveux de nature. Même au boulot, je suis tout le temps énervé, c'est insupportable (rires)", a-t-il dit.

"On rit, on s'agace..."

Sur les réseaux sociaux, Aurore et Jonathan partagent leur quotidien et font des confidences sur leur aventure. Ainsi, il y a quelques jours, ils sont revenus sur les coulisses de leur rapatriement en France à la suite de l'interruption du tournage de "Pékin Express" à cause de la pandémie. "On a été déçu d'être arrêté et de ne pas découvrir l'Ethiopie, c'est sûr, on ne peut pas vous dire le contraire", confiait Aurore. "C'est vrai que l'arrêt du tournage, ça nous a fait flipper parce que tu vis un rêve (...) Finalement, on était inquiet de ne pas pouvoir reprendre, donc quelque part, même si c'est vrai que le changement de route peut être perturbant, ce qui compte le plus c'est de reprendre cette parenthèse extraordinaire. Reprendre, c'était génial pour nous", continuait Jonathan.

Mariés depuis cinq ans, Jonathan et Aurore ont célébré leur amour via des photos postées sur les réseaux sociaux. Ce mardi 30 mars, la candidate a dévoilé une image inédite de leur mariage afin de teaser le sixième et nouvel épisode de l'émission qui promet d'être explosif entre eux. Et autant dire que le cliché en question n'a pas manqué de faire réagir. Le couple fraîchement marié y apparaît, en train de s'amuser face aux objectifs de la soirée. En légende, cette dernière a posté le message suivant : "La tension monte avec @jonathan_pekin_express_14_off ... Alors ce soir sur #M6, préparez-vous a un épisode haut en couleur. On rit, on s'agace, ciao la douche mais on s'aime #tension #amour #trek #competition #race #fourire #cloche #rencontre #music #pasdedouche #folie #goodvibes".

Par Clara P