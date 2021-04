Pékin Express 2021 : Aurore malade et perfusée, ses confidences chocs

Ce mardi 6 avril, un nouveau numéro de "Pékin Express" est diffusé dès 21h05 sur M6. Les téléspectateurs auront donc le plaisir de suivre les aventures des duos toujours en lice. Depuis le début de la compétition, un binôme a fait parler de lui et a ébloui de nombreux internautes. Le couple formé d'Aurore et Jonathan brille par ses prestations. Lors d'un live sur Instagram, Aurore et Jonathan ont fait des confidences sur leur aventure et sont revenus sur leur réaction à la suite de l'arrêt du tournage en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que les duos toujours en compétition devaient découvrir l'Éthiopie, ils ont finalement été contraints de rentrer en France. Néanmoins, pour leur plus grand bonheur, la course a repris six mois plus tard, mais cette fois-ci en Grèce.

"J'ai vraiment été malade"

Souvent en tête du classement lorsque les épreuves se déroulaient en Afrique, Aurore et Jonathan ont connu davantage de mésaventures en Grèce, du moins, de ce que les Français ont pu voir au montage de l'émission. Car en effet, la partie qui s'est déroulée en Ouganda, n'a pas été de tout repos pour le couple. Aurore est tombée très malade et a même été perfusée... Pendant cette étape, les jeunes mariés ont failli abandonner la compétition. Lors d'une interview accordée au magazine Ici Paris, Aurore est revenue sur son aventure en Ouganda. "Je dirais que notre passage en Ouganda a été délicat", a-t-elle d'abord expliqué avant de poursuivre : "Personnellement, j’ai été vraiment malade. J’ai même été perfusée à différentes reprises pour soigner une tourista. J’étais déshydratée, je ne pouvais rien manger. On était à deux doigts de cesser la course". L'aventurière de "Pékin Express" a ajouté que quasiment tous les candidats "ont été malades". En tout cas, grâce à l'équipe médicale qui suivait la course, Aurore a pu continuer l'aventure et réussir les épreuves.

Par Solène Sab