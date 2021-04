Pékin Express 2021 - Christophe : ce geste qu'il a eu envers un "migrant" juste avant l'émission

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e et nouvelle saison de "Pékin Express". Au tout début de la compétition - lancée en Ouganda - Stéphane Rotenberg a fait connaissance avec huit nouveaux binômes. Tout au long de la course, certains d'entre eux ont été éliminés. La semaine dernière, trois duos se disputaient une place en demi-finale. Au terme d'une étape marquée par trois missions, Cinzia et Rose-Marie ont décroché leur place pour la grande finale de la compétition, tout comme Christophe et Claire, le père et la fille que tout oppose. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée pour Florent et Noël, les collègues catalans. En piochant l'enveloppe noire contenant la mention "éliminatoire", ces derniers ont vu leur rêve de finale se briser.

Alors que la finale de "Pékin Express" se joue ce mardi soir sur M6, Christophe et Claire ont donné une interview à "La Voix du Nord" dans laquelle ils sont revenus sur leur aventure. L'occasion pour le père de famille de dire ce qui a été le plus difficile pour lui dans la compétition. "Globalement, c'est le stress. Quand on demande de gravir un météore ou tenir les bras en l'air, ou que sais-je, on est prêt à se dépasser. Par contre, la presson permanente, huit binômes qui courent derrière trois voitures qui passent... On sait que ça va être très, très dur", a-t-il confié.

"J'ai même pas demandé à ma femme..."

Dans ce même entretien, nos confrères sont revenus sur ce geste de solidarité que Christophe a eu envers un "migrant" juste avant sa participation à "Pékin Express". "On m'appelle, on me dit que quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un qui vient d'Irak. Je me suis dit : 'C'est un signe du Ciel'. Cette personne va être dans la situation dans laquelle je vais être pendant l'émission. Du coup, j'ai même pas demandé à ma femme ce qu'elle en pensait, j'ai dit oui. Et on l'a reçu deux-trois mois à la maison", a-t-il expliqué.

Après la diffusion sur M6 de leur qualification en finale de "Pékin Express", Claire et Christophe ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux. Ainsi, la finaliste a posté une photo souvenir de l'émission immortalisée lors du premier jour de compétition. En légende, elle a écrit le message suivant : "Jour 1 de notre aventure en Afrique. Si on avait su qu’on arriverait jusque là... En cette veille de finale, on est surexcité". Quant à Christophe, ce dernier a dévoilé le 17 avril dernier un cliché familial sur lequel apparaissent sa femme Frédérique et leurs enfants, dont Claire. Pour rappel, le candidat est récemment devenu grand-père pour la deuxième fois, sa fille Alicia ayant donné naissance le 2 avril dernier à son premier enfant, un petit garçon prénommé Marcel.

Par Clara P