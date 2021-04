Pékin Express 2021 : Christophe et Claire gagnants, leur victoire fait pleurer Twitter de joie

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". La course a démarré en Ouganda, avec 8 binômes au casting. Le premier duo à avoir été éliminé n'est autre que celui composé de Sabine et Loïc, les inconnus de cette édition 2021. Juste avant l'interruption brutale du tournage à cause de la crise sanitaire, Crisoula et Jenny ont quitté la compétition. Six mois après, les binômes toujours en lice se sont retrouvés en Grèce. Afin de pouvoir continuer la course, la production a dû revoir sa feuille de route, abandonnant l'Ethiopie ainsi que Dubaï, lieu initialement choisi pour la grande finale de la saison.

La semaine dernière, trois binomes ont tout donné pour décrocher une place en finale de "Pékin Express". A l'issue de cet avant-dernier round, Christophe et Claire, ainsi que Rose-Marie et Cinzia, sont parvenus à se qualifier pour l'ultime étape de la compétition. Quant à Florent et Noël, l'aventure s'est malheureusement arrêtée là pour eux. En piochant l'enveloppe noire qui contenait la mention "éliminatoire", les collègues catalans ont été éliminés, voyant leur rêve de victoire se briser.

Un chèque de 58 370 euros

Ce mardi 27 avril 2021, les téléspectateurs ont assisté à la grande finale de "Pékin Express". Une dernière étape stressante pour les deux binômes en lice, tant l'enjeu était important. Et au terme de trois sprints haletants, ce sont Christophe et Claire qui ont remporté cette 14e saison ! Au départ, les choses étaient plutôt mal engagées pour eux. En effet, Cinzia et Rose-Marie ont remporté deux missions, contre une pour le père et la fille. Ces derniers ont aussi perdu beaucoup d'argent lors de la dernière mission. Alors que leur cagnotte atteignait plus de 70 000 euros, c'est finalement avec un chèque de 58 730 euros qu'ils sont repartis en France, ce qui reste une très belle somme !

Lors du sprint final, l'émotion était au rendez-vous pour Christophe et Claire qui, en arrivant les premiers, ont remporté cette 14e finale de "Pékin Express : la route des 3 continents". Sur les réseaux sociaux, leur victoire n'a pas manqué de faire réagir. "C'est tellement chou cette finale, père et fille", a posté un internaute. "Génial, ils ont gagné", a posté un autre. À leur arrivée au point final, Christophe et Claire se sont sautés dans les bras l'un de l'autre après avoir fondu en larmes. Une émotion qui n'a pas laissé les internautes insensibles, comme l'attestent les tweets ci-dessous.

c'est trop beau l'amour père-fille, ils le méritent tellement #pekinexpress — rma (@stdrqs) April 27, 2021

C’est tellement chou cette finale, père et fille #pekinexpress — (@Sorel_louise) April 27, 2021

Oh non trop chou #PekinExpress — sarah (@moodysofty) April 27, 2021

Oh j’ai envie de pleurer avec eux #PekinExpress — sagesse d’Or (@so_litairee) April 27, 2021

Génial il ont gagné #pekinexpress — Timy Boy' (@TimyBoy33) April 27, 2021

Claire mérite vraiment de gagné avec son père c’est une vrai guerrière cette femme#PékinExpress — Rolls (@mleslie89) April 27, 2021

Ils m’ont fait pleurer comme ça #pekinexpress — Charlotte (@chachou94) April 27, 2021

J’ai tellement pleuré de joie avec leur victoire. Le père il s’est tellement dépassé !

Bravo ! Bravo ! #pekinexpress #pekinexpress2021 pic.twitter.com/UZPNw9ReLN — Jordan ALLORY (@AlloryJordan) April 27, 2021

J'ai eu envie de chialer ma vie avec les mots du papa #pekinexpress pic.twitter.com/HvErWbkHxk — Julie (@Julileauxtresor) April 27, 2021

Je suis tellement content pour Christophe et Claire. La finalité de l’aventure est très touchante, leur parcours est tout simplement incroyable. Bravo à eux. #pekinexpress #pekinexpress14 — Gagneux Romain (@GagneuxR) April 27, 2021

#pekinexpress je suis siiii contente Christophe et Claire méritent de fouuu, c’était mon binôme favori — léa (@SweetxOpium) April 27, 2021

Par Clara P