Pékin Express 2021 : Christophe grand-père pour la 2e fois, il partage son bonheur sur Instagram

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison inédite de "Pékin Express". L'occasion de faire connaissance avec 8 nouveaux binômes, dont celui composé de Christophe et Claire. Depuis le début de la course, le père et sa fille enchaînent les étapes avec succès. S'ils ont failli quitter la compétition lors d'un duel qui les a opposés aux frères fêtards Pierre-Louis et Arnaud, les deux candidats ont tout donné pour espérer atteindre la finale qui aura lieu à Dubaï.

La semaine dernière, dans l'épisode inédit de "Pékin Express" diffusé sur M6, Christophe a appris une heureuse nouvelle. En effet, Stéphane Rotenberg lui a annoncé qu'il allait endosser pour la première fois le rôle de grand-père ! "Vous ne savez pas trop ce qu'il se passe en France. Christophe, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes grand-père pour la première fois. Cette nuit, le petit Anatole est né. 4 kilos, un bon bébé. 53 centimètres, il est en pleine forme", lui annonçait-il. De quoi émouvoir Christophe qui n'avait pu retenir ses larmes, tout comme sa fille Claire qui l'avait alors pris dans ses bras. À noter que cette dernière est la marraine du bébé.

Une nouvelle naissance à célébrer

Quelques mois après cette heureuse nouvelle, Christophe a partagé son bonheur de voir sa famille s'agrandir. En effet, l'une de ses trois filles - Alicia - a donné naissance à un garçon prénommé Marcel, né le 2 avril dernier à 2h58. Une nouvelle que le père de Claire a partagé le 5 avril dernier sur Instagram, dévoilant une photo des pieds du nouveau né. En légende, il a écrit le message suivant : "Et de 2 ! Après la naissance d'Anatole pendant le tournage, son cousin Marcel est arrivé le 2 avril ! #crisedebonheur #grandpereauxanges #Bonpap #familylove #familyfirst".

Peu après avoir annoncé qu'il était encore grand-père, Christophe a dévoilé sur Instagram le visage de celle qui partage sa vie, Frédérique. Elle est la maman de Claire et de ses deux soeurs, Alicia et Marion. "Vous ai-je déjà dit que j'étais le plus chanceux des hommes ?" a-t-il posté en légende de deux clichés sur lequel il s'affiche souriant et heureux avec sa moitié lors d'une virée à la plage. Et d'ajouter : "L'amour nous fait oublier notre ego. Au point que l'existence de l'être aimé suffit à notre bonheur".

Par Clara P