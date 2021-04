Pékin Express 2021 - Cinzia et Rose-Marie : comment se sont-elles rencontrées ?

Le 23 février dernier, lors du lancement de la 14e saison de "Pékin Express" sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit nouveaux binômes. Ces derniers se sont lancés dans la compétition lors d'une première étape en Ouganda. Alors que certains d'entre eux devaient poursuivre l'aventure en Ethiopie, la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus a eu un impact sur la continuité de la course. En effet, le tournage a dû être interrompu et les équipes rapatriées, tout comme les candidats. Après six mois d'interruption totale, la compétition a pu reprendre, mais en Grèce. Puis les binômes ont découvert la Turquie. En attendant la finale qui sera diffusée le 27 avril prochain sur M6, trois binômes se disputent la demi-finale de "Pékin Express" ce mardi 20 avril 2021.

Parmi eux, Cinzia et Rose-Marie, les amies parisiennes que rien n'arrêtent. Malgré les critiques dont elles ont été la cible sur les réseaux sociaux, les deux jeunes femmes ont su s'imposer à chacune des étapes de la compétition. À Télé Star, elles se sont confiées sur leur aventure, révélant au passage si elles ont eu des craintes en démarrant la course. "Aucune ! Moi, quand je fais quelque chose, je ne réfléchis pas. C'est sur place que j'ai commencé à cogiter", a répondu Cinzia. "Pour ma part, je crois que j'avais plus conscience des difficultés que nous allions rencontrer", a continué Rose-Marie.

"J'ai eu un coup de foudre amical pour Cinzia"

Dans ce même entretien, Rose-Marie et Cinzia en ont dit plus sur leur parcours. L'occasion aussi pour elles d'évoquer leur rencontre, qui remonte à loin. "Moi, je suis suissesse d'origine. À 19 ans, en 2006, je suis partie à Hawaii pour apprendre l'anglais et là, j'ai eu un coup de foudre amical pour Cinzia. Depuis, elle me répétait sans arrêt qu'il fallait qu'on tente notre chance à 'Pékin Express'. On a finalement passé le casting il y a dix-huit mois", a confié Rose-Marie. "De mon côté, je suis née et j'ai grandi à Paris. Effectivement, ça faisait très longtemps que je souhaitais participer à 'Pékin Express'. C'est le challenge sportif et le côté humain qui m'attiraient vraiment. Lorsqu'on a habité ensemble à Paris, j'ai harcelé Rose-Marie à ce sujet et je nous ai finalement inscrites", a poursuivi Cinzia.

En février dernier déjà - quelques jours avant le lancement de "Pékin Express" sur M6 - Cinzia avait parlé de sa rencontre avec Rose-Marie et de son envie de participer à l'aventure. "Il y a 14 ans, lorsque nous nous sommes rencontrées à Hawaii, l'émission venait à peine d'être diffusée pour la première fois et je t'ai promis qu'un jour, on ferait 'Pékin Express'. J'ai tenu ma promesse, merci de m'avoir suivie dans ma folie. À toi ma soeur, à notre lien, à notre amour. Forza !" postait-elle sur sa page Instagram.

Par Clara P