Pékin Express 2021 : Cinzia et Rose-Marie critiquées, discrète mise au point sur Instagram

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison de "Pékin Express". Une édition 2021 qui a démarré en Ouganda avec les 8 binômes au casting. Parmi eux, Sabine et Loïc, qui ont été les premiers à quitter l'aventure. Il faut dire que le binôme d'inconnus n'a pas commencé l'aventure dans les meilleurs conditions, se chamaillant souvent pendant les épreuves, notamment celle de la barque où des tensions ont éclaté.

Le deuxième duo à avoir quitté l'aventure n'est autre que Crisoula et Jenny. Si la tante et la nièce Belges ont pu souffler après être tombées sur une enveloppe noire qui contenait la mention "épreuve non éliminatoire", elles n'ont pas eu de deuxième chance. En effet, ces dernières ont été éliminées juste avant l'arrêt brutal du tournage à cause de la crise sanitaire et le rapatriement des équipes en France.

"Je tiens à remercier les femmes qui nous soutiennent"

Le 16 mars dernier, dans l'épisode 4 de "Pékin Express", les six binômes toujours en lice ont repris la course. Mais alors qu'ils devaient poursuivre en Ethiopie, c'est finalement en Grèce que les 12 candidats se sont retrouvés pour la suite de l'aventure. Une nouvelle étape qui a été remportée par Aurore et Jonathan, le couple marié. Quant à Cinzia et Rose-Marie, les amies parisiennes ont fait parler d'elle pour leur comportement vis-à-vis de Miri, leur automobiliste. Des internautes leur ont reproché d'avoir usé de leurs charmes et de lui avoir menti pour arriver à l'étape finale de la course (voir tweets ci-dessous).

Face à ces remarques, Cinzia s'est manifestée en début de semaine sur sa page Instagram. La meilleure amie de Rose-Marie a posté un message dans lequel elle fait une discrète, mais efficace mise au point. "Le sourire est notre plus grande arme. Merci à tous infiniment pour votre soutien ! Nous avons reçu des milliers de messages incroyablement bienveillants et encourageants vous êtes au top ! Je tiens à saluer votre intelligence de ne pas tout prendre au premier degré, de ne pas vous fier à ce que la TV se contente de vous montrer et de ne pas être des moutons décérébrés. Je tiens à remercier les femmes qui nous soutiennent, qui encouragent notre féminité sans que nous ne perdions notre capacité à nous dépasser et à franchir chaque étape avec force courage et sourire (Vous avez noyé les 4 vilains messages passés à la trappe du coup)", a-t-elle posté.

je suis comme ça devant Miri qui s’est fait piegonner par les parisiennes #PekinExpress pic.twitter.com/QShbcpflr7 — Clarita (@clacla_yo) March 16, 2021

#PekinExpress #PekinExpress2021

Le dernier regard de Miri.. Il n'avait pas de dent, mais il avait un cœur.

Les filles vous êtes atroces pic.twitter.com/EEPNwpTofl — Walid what else (@walid_whatelse) March 16, 2021

Ce que je pense du comportement des greluches qui se sont barrées sans un au revoir ou un merci à Miri qui a fait 5h de routes pour elles :#PekinExpress pic.twitter.com/hWPUqx3VVU — Laurèle Adler (@laureleadler) March 16, 2021

Pauvre Miri ptn.. Je suis dégoutée, il a fait 5h de route pour même pas avoir un au revoir.. #PekinExpress2021 #pekinexpress — Nosila Shelby (@Nosila_L) March 16, 2021

Par Non Stop People TV