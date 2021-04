Pékin Express 2021 : Cinzia et Rose-Marie gagnantes ? Ce détail qui interroge

Le 23 février dernier, M6 a lancé la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition qui a permis aux téléspectateurs de retrouver Stéphane Rotenberg aux commandes du programme, mais aussi de faire connaissance avec huit nouveaux binômes. Si la course a démarré en Ouganda, elle a été brutalement interrompue à cause de la crise sanitaire. En effet, les équipes et les candidats ont dû rentrer en France. Et ce n'est que six mois plus tard - en septembre dernier plus précisément - que les binômes toujours en lice ont pu reprendre la compétition. Alors qu'ils devaient initialement découvrir l'Ethiopie avant une finale à Dubaï, c'est finalement en Grèce qu'ils ont redémarré la compétition, avant d'arriver en Turquie. C'est là que s'est joué la demi-finale, la semaine dernière.

Un avant dernier round avant la grande finale remporté par deux équipes : Rose-Marie/ Cinzia et Christophe/Claire. L'aventure s'est malheureusement arrêtée pour Florent et Noël, les collègues catalans. En piochant la dernière enveloppe noire contenant la mention "éliminatoire", ces derniers ont été éliminés. Un coup dur pour le duo qui n'a pas démérité tout au long de l'aventure, réussissant à sauver sa place de justesse, notamment lors du duel final qui les a opposés à Pierre-Louis et Arnaud et qui leur a ouvert les portes de la demi-finale.

"Qui dit amulette, dit victoire ?"

En fin de semaine dernière, Rose-Marie a posté une photo sur Instagram qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Sur le cliché en question, la meilleure amie de Cinzia prend la pose avec son chien, Léon. En légende, elle a posté le message suivant : "Léon qui vit sa Best Life ! Je vous présente le vrai finaliste de cette saison 14 de 'Pékin Express'. Merci @ivusofficial pour cette couleur vitaminée !"

C'est surtout un détail qui a fait réagir certains internautes dans le fil des commentaires de la photo. En effet, ils ont remarqué que le chien portait autour du cou les amulettes que les deux amies parisiennes ont remportées dans "Pékin Express". "Qui dit amulette, dit victoire ?" s'est interrogée une internaute. "Vous avez gagné donc, vu que votre chien a des amulettes autour du cou ?" a poursuivi un autre. Une interrogation rapidement levée par un fan du programme qui est revenu sur les règles du jeu. "Non, il n'y a pas d'échanges d'amulettes dans la finale, juste des transferts d'argent de cagnotte à cagnotte", a-t-il précisé.

Par Clara P