Pékin Express 2021 - Cinzia et Rose-Marie seules contre tous ? L'existence de clans dévoilée

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express" qui a démarré en Ouganda. Au casting, huit binômes se sont lancés dans la compétition, parmi lesquels Kaoutar et Nour. Après avoir décroché leur place pour les étapes suivantes, ces dernières ont failli quitter une première fois l'aventure. Mais l'enveloppe noire les a sauvées grâce à la mention "étape non éliminatoire". La semaine dernière, dans l'épisode 5 diffusé sur M6, le duo mère-fille s'est une nouvelle fois retrouvé en duel final, face à Florent et Noël. Après leur défaite, elles ont une nouvelle fois eu affaire à l'enveloppe noire, qui cette fois-ci, les a écartées de la course définitivement.

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Kaoutar et Nour sont revenues sur leur aventure en Ouganda, puis en Grèce. Quels souvenirs en gardent-elles ? "Tout le contact humain, du partage avec les habitants locaux, aux échanges que l'on a eus avec les chauffeurs... On a eu la chance de participer à cette émission, de donner de l'amour et d'en recevoir", a confié Kaoutar. "La complicité sur le tournage est très forte car on est dans l'obligation d'être solidaires, aussi bien avec ma mère, qu'avec les locaux que l'on croise en route", a poursuivi Nour.

Cinzia et Rose-Marie à l'écart ?

Qu'en est-il des clans dans "Pékin Express" ? La semaine dernière, dans l'épisode inédit diffusé sur M6, Rose-Marie et Cinzia n'ont pas été choisies par les "intouchables", composés des duos Pierre-Louis/Arnaud et Christophe/Claire. Ces derniers ont préféré choisir Aurore et Jonathan, avec lesquels ils sont plus proches, laissant le mérite de côté au profit du relationnel. Une décision qui a choqué les deux meilleures amies, et qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Interrogée sur ces "clans" au sein de la compétition, Kaoutar n'a pas caché son étonnement. "On a été surprises quand même par ces clans, car pour nous, il n'y en avait pas. On partait du principe que tout le monde était pareil, qu'il n'y avait pas de favoritisme. On essayait de rendre la pareille à chaque main qui nous a été tendue durant l'aventure. On l'a fait avec le coeur, notamment pour les Catalans", a-t-elle commencé. Et de confirmer : "C'est vrai que l'on a aperçu que des clans se sont formés, mais bon, chacun ses choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Nous, on a voulu rester vraies jusqu'au bout".

Par Clara P