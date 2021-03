Pékin Express 2021 - Cinzia et son "physique avantageux" : blasée, elle contre-attaque

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison de "Pékin Express". Une édition 2021 à laquelle huit nouveaux candidats participent. Ainsi, à l'issue de la diffusion du tout premier épisode, ce sont Sabine et Loïc qui ont quitté l'aventure. Puis Crisoula et Jenny ont connu le même sort, tout comme Kaoutar et Nour la semaine dernière. À ce stade de la compétition, ils sont encore cinq binômes en course. Parmi eux, Rose-Marie et Cinzia, les meilleures amies inséparables. Depuis le lancement de la course en Ouganda, les deux trentenaires ont tout donné pour franchir les étapes une à une.

Elles sont aussi la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Ce qui leur a été reproché, entre autres : jouer de leurs atouts pendant la compétition, notamment auprès de Miri, un automobiliste grecque qui était littéralement tombé sous leur charme. Lors d'une session avec sa communauté sur Instagram, Cinzia a répondu à toutes les questions des internautes, dont celle-ci : "Ça ne vous dérange pas que dans 'Pékin Express', ils évoquent toujours votre 'physique avantageux ?'". "Le côté rébarbatif de ce qualificatif est blasant car cela fait de l'ombre à nos réelles performances. En gros, on a l'impression de se battre comme des lionnes et que la seule chose que l'on entend, c'est qu'on a la crinière soyeuse. Rien à voir", a-t-elle dit.

"Les montages qui ne cessent de rabâcher..."

Une autre question posée par un internaute a particulièrement agacée Cinzia. "Pourquoi jouer autant de votre physique alors que vous êtes venues pour que l'on arrête de vous prendre...". La fin de la question a été coupée. Ce à quoi elle a rétorqué : "Comment considérez-vous que nous jouons de notre physique ? Lorsque nous gravissons des montagnes ? Lorsque nous traversons des lacs en radeau ? Lorsque nous sautons à l'élastique ? Si c'est le cas, alors oui, nous actionnons les petits muscles qui se cachent sous notre peau et qui font fonctionner notre soi-disant 'physique'".

Et de poursuivre : "Si vous parlez de nos tenues vestimentaires, je vous invite alors à regarder les autres candidats (également d'autres saisons, qui comme des personnes censées lorsqu'elles font du sport au soleil mettent des shorts et débardeurs/tee-shirts (au même titre que les hommes d'ailleurs). Si vous parler de l'histoire de Miri, de quoi parlez-vous ? De nos sourires ? Parce qu'à part sourire, nous n'avons pas fait grand-chose qui prêterait à croire que l'on a joué de notre soi-disant 'physique'. Ah... Mais peut-être vous seriez-vous laisser influencer par la voix off et les montages qui ne cessent de rabâcher que l'on a un physique avantageux ? Si vous parlez de nos caractéristiques féminines (cheveux longs, formes etc...) alors posez-vous la question : dois-je masquer qui je suis (entre autre une femme) pour être respectée et être jugée sur les même critères de performances que mes collègues ? Vous avez 3 heures".

Par Clara P