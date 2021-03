Pékin Express 2021 - Cinzia maman : son message touchant et féministe dédié à sa fille

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs peuvent suivre la toute nouvelle saison de "Pékin Express" sur M6. Une édition 2021 présentée par Stéphane Rotenberg et à laquelle 8 nouveaux binômes participent. À l'issue du premier épisode, ce sont Sabine et Loïc qui ont été définitivement éliminés de la compétition. Puis Crisoula et Jenny ont connu le même sort, après une première étape non éliminatoire. Pareil pour Kaoutar et Nour, le duo mère/fille de cette aventure. Après avoir échappé à l'élimination grâce à l'enveloppe noire, ces dernières ont finalement quitté la course dans l'épisode 5 diffusé le 23 mars dernier sur M6.

Dans un entretien à Purepeople, Kaoutar et Nour ont révélé avoir été victimes de racisme en Grèce. "On a senti beaucoup de racisme à notre égard. On était en période déjà de Covid, donc il y avait une barrière sanitaire. Et en plus de ça, il y avait le conflit entre la Grèce et la Turquie au même moment. On est quand même typées de peau, plus moi que Nour, donc ça nous a mis des freins dans l'aventure", a confié la maman. "On se faisait insulter. Les gens s'arrêtaient devant nous pour nous regarder de haut en bas et ils verrouillaient les voitures. Dès qu'on demandait de nous prendre en voiture, on nous criait dessus, parfois même on nous bousculait", a continué Nour.

"Face à tes peurs, arme-toi de courage"

Ce mardi 30 mars 2021 marque le retour de "Pékin Express" sur M6 avec la diffusion du sixième épisode. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les cinq binômes toujours en course, dont celui composé de Rose-Marie et Cinzia. Sur Instagram, cette dernière partage son quotidien. Ainsi, elle a récemment passé une semaine à Genève aux côtés de sa meilleure amie. Des retrouvailles immortalisées via des clichés postés sur la Toile, notamment une où les deux trentenaires font une pause de yoga devant un paysage magnifique, à Montreux.

En fin de semaine dernière, Cinzia a aussi dédié quelques mots très touchants à sa fille, dont elle a révélé le prénom dans sa story Instagram. Cette dernière s'appelle Lorena. "Ma fille, quand tu seras grande, je veux que tu sois fière d'être une femme et que tu sois fière de ce qui caractérise ta féminité. Lorsqu'ils essaieront d'éteindre le feu sacré qui est en toi en te réduisant à ce qu'ils voient, fais en sorte que cela l'attise davantage. Ton corps est ton armure (...) Face aux difficultés, aie confiance en toi et face à tes peurs, arme-toi de courage. Fonce et ne cesse jamais de le faire avec le sourire. Fais-le avec le coeur et ta solarité rendra inaudible tous ceux qui t'expliqueront ce que doit être une femme (...) Je t'aime", a-t-elle écrit.

Par Clara P