Pékin Express 2021 : Cinzia sexy en lingerie, son corps parfait enflamme Instagram

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une aventure qui a démarré en Ouganda, avec huit binômes au casting. Après avoir retrouvé Stéphane Rotenberg pour un début de course mouvementé, les 16 candidats en lice se sont lancés dans la compétition. Des premiers pas qui se sont avérés difficiles pour Sabine et Loïc, le duo d'inconnus de cette édition 2021. Entre tensions et incompréhensions, ces derniers ont été éliminés à l'issue de cette première étape.

La crise sanitaire a chamboulé le tournage de l'émission. Alors que les candidats devaient découvrir l'Ethiopie, les équipes ont dû rapatrier en France tout le staff et les candidats à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron en mars 2020 sur la propagation inquiétante du coronavirus. Ce n'est que six mois après que la course a pu reprendre, non pas en Ethiopie, mais en Grèce. Depuis la reprise, deux binômes ont quitté l'aventure : Nour et Kaoutar ainsi qu'Aurore et Jonathan, ces derniers ayant été victimes d'un accident de la route qui les a écartés de la course.

"Magnifique photo"

Au casting, les téléspectateurs ont pu découvrir Cinzia et Rose-Marie, les Parisiennes que rien n'arrêtent. Accusées par certains internautes de jouer de leur physique, les deux amies ont depuis riposté. Pour preuve, Cinzia a récemment pris la parole sur Instagram pour pousser un gros coup de gueule. "Si vous parlez de nos tenues vestimentaires, je vous invite alors à regarder les autres candidats (également d'autres saisons, qui comme des personnes censées lorsqu'elles font du sport au soleil mettent des shorts et débardeurs/tee-shirts - au même titre que les hommes d'ailleurs. Si vous parler de l'histoire de Miri, de quoi parlez-vous ? De nos sourires ? Parce qu'à part sourire, nous n'avons pas fait grand-chose qui prêterait à croire que l'on a joué de notre soi-disant 'physique'", postait-elle.

En fin de semaine dernière, Cinzia a posté un cliché d'elle sur lequel elle prend la pose en lingerie, son généreux décolleté mis en avant dans un body. Une publication qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. "Magnifique photo", a posté un internaute. "Très jolie et sexy", a continué un autre. En légende, la BFF de Rose-Marie a expliqué vouloir un jour lancer sa propre marque de lingerie. "Dolce Vita. Vous êtes nombreuses à me demander où l'on peut voir mes créations... Si jusqu'à présent, je travaillais en free-lance pour d'autres marques déjà existantes, je ne vous cache pas que l'idée de lancer mon propre projet me trotte de plus en plus dans la tête", a-t-elle écrit. De quoi ravir celles qui la suivent depuis sa participation à "Pékin Express".

Par Clara P