Pékin Express 2021 - Claire : comment son père Christophe a géré les tensions entre eux

La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 3 de "Pékin Express", Crisoula et Jenny ont été définitivement éliminées de la compétition. En duel face à Rose-Marie et Cinzia, le duo Belge n'est pas parvenu à s'imposer pour cette ultime étape. Et contrairement à la dernière fois, cette épreuve était éliminatoire. Sur sa page Instagram, Crisoula a tenu à adresser quelques mots à sa communauté. "Merci à tous pour vos messages, votre soutien, vos réactions, vos émotions, vos ressentis, vos encouragements, vos messages. Merci tout simplement de vous être attaché à notre duo", a-t-elle écrit.

À ce stade de la course - qui a dû être stoppée pendant six mois à cause du coronavirus - ils sont encore six binômes à s'affronter. Parmi eux, Christophe et Claire, le père et sa fille très soudés depuis le début de l'aventure en Ouganda. Dans une interview à Télé 7 Jours, le père s'est confié sur sa participation à l'émission. "Dans la vie, tout est question d’amour. C’est connu ! Je n’ai pas beaucoup réfléchi sur le moment, mais, plus le départ approchait, plus j’étais effrayé. Je me disais : 'Avec mes genoux en compote d’ancien tennisman, je ne vais jamais réussir à courir tout le temps'. J’avais la trouille de décevoir ma fille et que l’on fasse une prestation pitoyable (...) Avant de partir, j’ai eu droit à une petite préparation physique concoctée par Claire. Gainage, pompes... Tout cela m’a énormément aidé", a-t-il dit.

Stress et fatigue

Dans la suite de l'entretien, nos confrères ont voulu savoir si des tensions ont éclaté entre eux pendant le tournage de "Pékin Express". Ce à quoi Claire a répondu : "Le ton est monté, quelquefois. Dans ces moments-là, papa me disait : 'Hey Claire, on se détend !' Je comprenais qu'il ne fallait pas aller plus loin". Christophe a poursuivi : "Nous avons eu un petit accrochage devant la caméra. Rien de méchant. On a mis cela sur le compte du stress et de la fatigue".

À noter que ce mardi 16 mars, la course reprend pour les six binômes après une interruption de tournage d'une durée de six mois à cause de la crise sanitaire. Alors que la course devait se poursuivre en Ethiopie, c'est finalement en Grèce que les équipes se sont installées. Quant à la finale, elle n'aura pas lieu à Dubaï, mais à Istanbul, en Turquie.

Par Clara P