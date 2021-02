Pékin Express 2021 : comment le tournage dans l'avion a-t-il été possible ?

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" que les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir ce mardi 23 février sur M6. Une édition 2021 un peu particulière, puisque le tournage a été chamboulé par la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus. Ainsi, les équipes de production ont dû en cours de route modifier l'itinéraire initial, tout en gardant le même casting qu'au départ. Ainsi, après l'Afrique, c'est en Europe que le tournage a continué, après six mois d'arrêt complet, rapatriement des équipes compris. Quant à la finale, si elle devait avoir lieu à Dubaï, c'est finalement en Turquie qu'elle a été organisée.

Pour cette nouvelle saison, la production a fait appel à huit nouveaux binômes, dont les portraits ont été dévoilés. Ainsi, les téléspectateurs feront la connaissance de Sabine et Loïc, le duo d'inconnus. Si elle est chanteuse lyrique, lui est passionné par le rap. Une différence de goûts musicaux qui devrait faire des étincelles. Un couple s'est aussi lancé dans l'aventure, Aurore et Jonathan. Inséparables, ils ne partagent pas la même passion pour le sport. "Je suis la tête et Jonathan les jambes", a confié la candidate à M6.

Un tournage "facile" pour l'équipe, mais...

Dans un extrait du premier épisode dévoilé le 2 février dernier sur la page Facebook de M6, les fans de "Pékin Express" on pu découvrir que les binômes ont démarré l'aventure à bord d'un avion, direction l'Ouganda. Pendant le trajet, Stéphane Rotenberg leur a laissé un message : "J'espère que vous avez bien profité de votre vol (...) Dès que vous aurez atterri, il faudra immédiatement débuter la course. Pour la première fois, vous n'allez pas avoir de sac à dos. Vous allez devoir commencer avec vos valises", a-t-il dit.

Lors de la conférence de presse de "Pékin Express" organisée en décembre dernier, l'un de nos confrères a voulu savoir comment s'était passé le tournage dans l'avion, lieu insolite pour démarrer une aventure comme celle-ci. "On a demandé des autorisations à Ethiopian Airlines qui nous les a accordées (...) On a pu tourner tranquillement. Si le tournage a été facile pour l'équipe, ça l'a moins été pour les passagers, qui s'en souviennent plus que nous", a confié Thierry Guillaume, le producteur de "Pékin Express". Et de préciser : "Ce n'est pas facile de tourner dans des avions. On a réussi à le faire, mais ça n'a pas été un vol tranquille pour les passagers".

