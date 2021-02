Pékin Express 2021 : comment les candidats ont pu approcher des rhinocéros en toute sécurité

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" qui démarre sur M6. Au total, 8 binômes ont accepté de partir pour cette folle aventure, toujours sous le regard de Stéphane Rotenberg, le présentateur phare de l'émission. Pour cette première étape, les 16 candidats ont posé leurs valises en Ouganda. Et ce qui les attend devrait mettre leurs nerfs à rude épreuve.

Cette édition 2021 a été "particulière" à tourner, à cause de la crise sanitaire actuelle. En effet, la pandémie a stoppé le tournage de l'émission, et les équipes ont dû s'adapter. Ainsi, une nouvelle route a été organisée (Afrique, Europe et Asie) sans que le casting de départ ne soit changé. Des modifications faites en un temps record, six mois au total. C'est ce qu'a révélé Thierry Guillaume, le producteur de "Pékin Express", lors de la conférence de presse organisée en décembre dernier par visioconférence, coronavirus oblige.

"C'est du bon sens"

Dans ce tout premier épisode de "Pékin Express", les candidats vont vivre un moment particulier. En effet, ils vont se retrouver nez à nez avec des rhinocéros. Une rencontre rendue possible grâce à un "protocole" mis en place par les autorités locales, comme nous l'a expliqué Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse de l'émission. "Ce sont d'immenses parcs nationaux. On est dans des endroits où c'est très contrôlé, organisé. L'Ouganda a une démarche assez exceptionnelle pour cela (...) Dans les parcs nationaux, c'est extrêmement bien organisé. Ce sont des gens passionnés par les animaux (...) et ces derniers ne sont naturellement jamais agressifs", a-t-il dit.

Et de poursuivre sur cette rencontre particulière avec des rhinocéros : "C'était assez simple à expliquer. Il y avait un brief pour les candidats dès qu'ils arrivaient dans le parc, fait par un local. Ça prenait quelques secondes, c'est du bon sens. C'est un enjeu assez simple à intégrer dans ce programme-là".

Par Non Stop People TV