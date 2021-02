Pékin Express 2021 : date de lancement, nouvelles règles et itinéraire… tout savoir sur la 14ème saison !

Les fans de "Pékin Express" vont être ravis d’apprendre que le programme d’aventure revient bientôt sur M6. Pour cette quatorzième saison baptisée "Sur les pistes de la Terre Rouge", la production n’a pas été épargnée. Et pour cause, le tournage, qui avait débuté le 5 mars 2020, a été brutalement interrompu. À cause de la pandémie mondiale, les équipes ont dû être rapatriées en urgence. Et ce n’est que six mois plus tard que le tournage a pu reprendre. Cette pause n’a pas été sans conséquence. En effet, la production a dû changer l’itinéraire des huit binômes. Initialement, leur route devait relier l'Ouganda à Dubaï en passant par l'Ethiopie. Mais finalement, la production a dû s’adapter à l’actualité et changé totalement le tracé du parcours.

La "voiture bonus" débarque dans Pékin Express !

Les candidats sont donc repartis pour l’Europe et parcouru la Grèce pour terminer leur voyage en Turquie. Les téléspectateurs de M6 découvriront cette nouvelle saison de "Pékin Express" à partir du mardi 23 février 2021 en prime-time. Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelles règles ! Les candidats vont pouvoir utiliser la "voiture bonus". Le principe est simple : "Permettre à une équipe de profiter d’une voiture et d’un chauffeur pendant deux heures", explique le producteur Thierry Guillaume. Ce privilège peut permettre à un binôme à la traîne dans la course de rattraper, voire dépasser, ses adversaires. Pour rappel, le duel final sera de retour cette année.

Par Matilde A.