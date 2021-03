Pékin Express 2021 : dernière étape avant l'arrêt du tournage, quelle suite pour les candidats ?

La nouvelle saison de "Pékin Express" a démarré sur M6 le 23 février dernier. Au casting, ce sont huit nouveaux binômes qui se sont lancés dans la compétition. À l'issue du tout premier épisode, Sabine et Loïc ont été éliminés. Le binôme d'inconnus n'est pas parvenu à s'entendre pour avancer ensemble dans l'aventure. La semaine dernière, ce sont Jenny et Crisoula qui se sont retrouvés en danger. Eliminées à l'issue du duel final, elles ont finalement pu revenir dans la compétition grâce à l'enveloppe rouge qui comportait la mention "étape non éliminatoire".

C'est une saison "particulière" que les équipes et les candidats ont vécue cette année. En effet, la pandémie mondiale a démarré pendant le tournage de l'émission, ce qui a forcément eu un impact sur la suite de l'aventure. Les équipes ont dû s'adapter, s'organiser, rapatrier les gens. Elles ont réussi à relancer le tournage avec une nouvelle route (Afrique, Europe et Asie) et sans changer le casting de départ, et ça en seulement quelques mois, six au total. "Ça n'a pas été une saison facile, mais je crois que ce sera du coup une saison un peu témoignage et emblématique de toutes les saisons confondues", a confié Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse organisée en décembre dernier.

"Le poids de la pandémie va être là"

Lors de cet échange avec les médias, l'animateur de "Pékin Express" en a dit plus sur les coulisses de l'arrêt de l'émission. "C'était inimaginable. On se doutait que c'était un peu compliqué", a-t-il commencé. Stéphane Rotenberg a ensuite révélé que la suite de l'aventure en Europe et en Turquie ne sera pas du tout pareille que celle vécue par les candidats en Afrique. "Il y aura des règles de distanciation, des masques transparents pour les candidats. Le poids de la pandémie va être là, mais la magie de l'émission marche quand même (...) Alors, ce sera plus dur de chercher une maison ou de trouver une voiture, mais ça marche", a-t-il continué.

Quant au rapatriement - du matériel et de 130 personnes - l'animateur a raconté : "Il y a eu une sidération d'entendre le président de la République annoncer en mars 2020 que les frontières se ferment, que les espaces aériens se ferment et donc qu'on doit rentrer sinon on est enfermé dehors". Un confrère a voulu savoir si des candidats ont eu envie de ne pas reprendre la course. "J'ai des candidats qui étaient tellement portés par ce qu'ils ont vécu, que la motivation était toujours là (...) Tous avaient envie de repartir", a répondu Stéphane Rotenberg.

Par Clara P