Pékin Express 2021 - Florent : ce qu'a pensé Twitter de sa stratégie avec le drapeau noir

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" qui a démarré sur M6 le 23 février dernier. Ainsi, les téléspectateurs ont fait connaissance avec huit nouveaux binômes. À l'issue de cette première étape en Ouganda, Sabine et Loïc ont été définitivement éliminés. Il faut dire que le binôme d'inconnus avait plutôt mal démarré l'aventure, enchaînant les incompréhensions et clashs. La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 2 de "Pékin Express" diffusé sur M6, ce sont Crisoula et Jenny qui ont dû quitter l'aventure. Mais grâce à l'enveloppe rouge qui contenait la mention "épreuve non éliminatoire" les deux Belges ont pu rester dans la course.

À Télé-Loisirs, ces dernières ont dévoilé les raisons de leur participation à l'émission. "On voulait vivre une aventure plus que formidable ! En fait, il n’y a même pas de mots pour la décrire. De mon petit fauteuil, quand je regardais les anciennes saisons, je n’aurais jamais pensé que l’émotion était aussi forte quand j’étais en Ouganda. Je ne sais pas si les autres participants ont ressenti la même chose, mais le contact avec les habitants locaux est très fort", a confié Crisoula.

"Le duo parfait, j'adore"

Ce deuxième épisode de "Pékin Express" a aussi été marqué par le clash qui a opposé Jenny/Crisoula à Rose-Marie/Cinzia. Ces dernières n'ont pas hésité à donner leur position dans la course à Florent et Noël, le duo de collègues. Et statégiquement, ces derniers ont balancé l'information aux Belges, pour que ces dernières ne les choisissent pas lors du duel final. Une stratégie qui a fonctionné, puisque Crisoula et Jenny ont décidé d'affronter les copines parisiennes.

Sur Twitter, les internautes ont réagi à cette stratégie, félicitant le candidat. "Purée, Florent c'est un génie ! Je l'aime trop", a posté un internaute. "Florent est un génie d'avoir monté les Belges contre les Parisiennes", a poursuivi un autre. Quant au duo qu'il forme avec Noël, il a été comparé à celui des frères bûcherons la saison dernière. "En fait, Florent et Noël, ce sont les frères bûcherons de cette année", a posté un internaute. "Florent et Noël, le duo parfait. J'adore", a poursuivi un autre.

Florent dans sa tête quand il a balancer les 2 parisiennes — L'Aigle des Açores (@zdedededex91) March 2, 2021

Florent est un génie d'avoir monté les belges contre les parisiennes — Alex (@AlexPhr) March 2, 2021

Purée Florent c’est un génie ! Je l’aime trop — alexis (@srxrlm) March 2, 2021

Après cet épisode, Florent et Noël sont mes préférés — Ni (@Atchaaam) March 2, 2021

Enfaite Florent et Noel c’est les Frères Bûcheron de cette année — S.B (@sabbrys) March 2, 2021

Ooooh Florent mddddr quel stratège de génie pour le duel final — Fatma (@fatmaorgana) March 2, 2021

florent quelle vipère mdrrrrrrr — cami (@camdrgc) March 2, 2021

Florent et Noël le duo parfait j'adore — foreverjoe (@Foreverjoe73) March 2, 2021

Par Clara P