Pékin Express 2021 : Florent et Noël "brusques" avec Aurore et Jonathan ? Ce qu'ils se sont dit en OFF

La 14e saison de "Pékin Express" continue sur M6. Lancée le 23 février dernier, la course a été interrompue par la crise sanitaire qui touche le monde entier. Ainsi, pendant six mois, les équipes toujours en lice ont été rapatriées en France. Ce n'est qu'en septembre dernier qu'ils ont pu repartir pour la compétition. Et c'est en Grèce qu'ils ont retrouvé Stéphane Rotenberg pour cette deuxième grande étape de "Pékin Express, la route des 3 continents". La semaine dernière, Kaoutar et Nour ont perdu le duel final qui les opposaient à Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards. Mais grâce à l'enveloppe noire qui contenait la mention "épreuve non éliminatoire", la mère et la fille ont pu continuer la course.

Cet épisode a aussi été marqué par une altercation entre Aurore/Jonathan et Florent/Noël. Le premier duo n'a pas apprécié le comportement des collègues catalans lors d'une épreuve où leurs nerfs ont été mis à rude épreuve. En effet, ces derniers n'arrivaient pas à se faire comprendre. Voyant arriver Aurore et Jonathan, Florent et Noël ont haussé le ton, faisant peur à la gérante d'un restaurant qui devait, pour les faire avancer dans le jeu, leur montrer sa carte d'identité. "Je suis très énervé à ce moment-là. Je crois qu'ils ont oublié un respect fondamental : le respect de l'autre. Je vois Maria, qui malheureusement, se tourne vers eux, parce qu'elle a peur", a confié Aurore. Et de poursuivre : "Ils agressent, ils nous agressent. Je ne les comprends pas. Si c'est ça mener une course 'Pékin Express', pour moi, ça n'est pas ça".

"On ne leur a rien fait du tout !"

Dans un entretien accordé à "Télé-Loisirs", Florent a accepté de revenir sur cet accrochage en pleine épreuve dans "Pékin Express". "On ne se s’était jamais croisés depuis le début de l'aventure lors d'une épreuve. Ils n’avaient peut-être pas l’habitude de nous voir dans l’effervescence de la course. Ils ont sûrement dû se dire : 'Mais ce n’est pas les garçons que l’on connaît !' C’est vrai que l’on crie beaucoup, mais dans le Sud, c’est comme ça. Ce n’est pas pour autant qu’on est méchants !" a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "J'ai compris qu’ils nous en voulaient lorsque j’ai demandé une information à Jonathan et qu’il n’a pas voulu nous la donner. Il nous a fait comprendre qu’on avait été violents dans nos mots. Puis on en a parlé après avec Noël, on savait qu’ils étaient juste énervés contre nous sur cette épreuve, mais qu’éventuellement ça irait mieux quelques heures plus tard... Après, est-ce que je comprends leur point de vue ? Non, pas vraiment !"

Noël a ensuite pris la parole : "On ne leur a rien fait du tout ! Jonathan et Aurore, je ne les comprends pas pour le coup… On n'a jamais été brusques avec eux". Une fois l'étape terminée, le quatuor a eu l'occasion de s'expliquer. Une séquence qui n'a pas été diffusée, mais que Florent et Noël ont raconté. "Le soir-même, tout s'est arrangé ! Ils vont même nous rendre visite à Perpignan prochainement !" a lâché Florent. "J'ai notamment dit à Jonathan qu'il n'y avait aucun mal dans tout ça. Je pense qu'il s’est un peu laissé emporter par ses émotions, même si Florent et moi avions crié. De ce que j’ai compris, Aurore et lui n’étaient pas habitués à voir cette facette de nous, très concentrés dans la course", a conclu Noël.

Par Clara P