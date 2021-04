Pékin Express 2021 : Florent et Noël critiqués sur les réseaux sociaux, comment le vivent-ils ?

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison inédite de "Pékin Express". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Stéphane Rotenberg aux commandes de l'émission et de faire connaissance avec huit nouveaux binômes. Si Loïc et Sabine - le duo d'inconnus - ont été les premiers à quitter l'aventure, d'autres binômes ont suivi, à l'image de Crisoula et Jenny, Kaoutar et Nour et plus récemment Pierre-Louis et Arnaud. Il s'agit là de leur deuxième élimination, ces derniers ayant été repêchés à l'issue de l'épisode 6 pour être le binôme caché de cette édition 2021.

À Télé-Loisirs, ils se sont confiés sur cette seconde sortie. Qu'ont-ils ressenti ? "De la déception, mais elle est beaucoup moins forte qu'à l'épisode 6, ça se voit !" a confié Pierre-Louis. "Avec du recul, on a eu les boules ! Nos petites erreurs, on les a ressassées... On s'en veut encore aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça, mais ça nous a trotté dans la tête ! On se refait 250 fois la course dans la tête", a poursuivi Arnaud.

"Certains internautes n'ont pas été tendres avec nous"

Ce mardi 20 avril 2021, M6 diffuse la demi-finale de "Pékin Express 2021". Un avant-dernier round avant la grande finale qui oppose trois binômes, à savoir Rose-Marie/Cinzia, Christophe/Claire et Florent/Noël. Le duo catalan a marqué l'aventure par ses clashs légendaires lors de la compétition, mais aussi pour son comportement dans le jeu qui n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux, comme lors de la diffusion du deuxième épisode sur M6. "On se passait le drapeau noir avec Christophe, Claire, Kaoutar et Nour depuis un certain temps. Il fallait trouver une solution pour se sortir de là. On n'est pas stratèges, on réfléchit en fonction de l’instant présent", a expliqué Noël à Télé-Loisirs.

Florent, lui, a tenu à faire une mise au point sur les échanges parfois violents qu'il peut avoir avec Noël dans l'aventure. "On ne s’insulte pas, c’est notre manière de parler. Des fois, la course est éprouvante et certains mots qu’on ne pense pas, sortent de nos bouches. Et puis Noël et moi, depuis le début du jeu, faisons totalement abstraction des micros et des caméras. On se parle donc comme si l’on était que tous les deux dans une course en Afrique ou en Grèce", a-t-il dit. Et de poursuivre sur les critiques : "J’ai quand même vu que certains internautes n’ont pas été tendres avec nous sur les réseaux sociaux, mais on s’en fout". Un avis partagé par son acolyte. "Oui on crie, mais en fait, on est très calmes au quotidien ! Puis les gens qui nous critiquent sont bien évidemment libres d’écrire et de penser ce qu’ils veulent, mais on ne s’attarde pas du tout dessus".

Par Clara P