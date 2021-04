Pékin Express 2021 : Florent et Noël éliminés aux portes de la finale, Twitter accuse le coup

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison inédite de "Pékin Express". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 8 nouveaux binômes qui ont pris le départ de la course en Ouganda. Une première étape qui a été marquée par l'élimination de Loïc et Sabine, le duo d'inconnus. Juste avant l'interruption du tournage à cause de la crise sanitaire, ce sont Jenny et Crisoula qui ont quitté la compétition. De retour six mois après l'arrêt brutal du jeu, les binômes ont repris la course non pas en Ethiopie - là où la route devait se poursuivre - mais en Grèce. D'autres éliminations ont eu lieu avant la demi-finale qui s'est jouée ce mardi 20 avril en Turquie.

Trois binômes étaient alors en compétition. Si Christophe et Claire ont remporté deux courses, ils ont dû piocher une enveloppe noire en perdant leur première mission. Pareil pour Cinzia et Rose-Marie, qui n'ont pas réussi à se qualifier sur l'une des trois étapes. Quant à Noël et Florent, c'est le dernier itinéraire qu'ils n'ont pas réussi à relever, arrivant en dernière position. Alors que les enveloppes noires des binômes Claire/Christophe et Cinzia/Rose-Marie contenaient la mention "non éliminatoire", celle de Florent et Noël a précipité leur chute. En effet, ils ont été éliminés aux portes de la finale de "Pékin Express".

"Ils méritaient trop de gagner"

Dans un entretien à 20 minutes, Noël et Florent ont réagi à leur élimination. Pensent-ils qu'il s'agit là de la "pire sortie possible" ? "Oui et non. On préfère sortir avec une carte qu'on n'a pas choisie qu'en perdant une course. Après, c'est le jeu" a répondu Florent. "On ne regrette pas, c'est le destin. Dans cette compétition, on s'est battus jusqu'au bout. On a donné tout ce qu'on avait dans notre coeur, nos tripes, notre sang, notre souffle. Malheureusement, ça s'est joué à l'enveloppe", a continué Noël.

Sur Twitter, la sortie de Florent et Noël n'a pas manqué de faire réagir. Si certains internautes voulaient les voir en finale, d'autres ont exprimé leur déception de les voir quitter la compétition à ce stade du jeu. "Dégoûté pour Florent et Noël", a posté un internaute. "Je suis dégoûté Noël et Florent. Je veux même pas regarder la finale. Le meilleur binôme", a continué un autre. Certains ont lancé un appel à M6 en faisant savoir qu'ils souhaitaient revoir le duo dans "Itinéraire Bis", l'émission diffusée en deuxième partie de soirée et à laquelle participent cette année Briac et Fabrice, les deux ex-candidats de la saison 12 (voir tweets ci-dessous).

J’suis deg, Flo et Noel ils méritaient d’aller en finale #PekinExpress — (@sarah_Amk) April 20, 2021

Florent et Noël ils méritaient trop de gagner Jsui deg #PekinExpress pic.twitter.com/NCtH3Vpj12 — f29c (@faress29c) April 20, 2021

florent et noël pour itinéraire bis l'année pro!! #PekinExpress — ㅤㅤㅤㅤㅤㅤً (@xoflvcko) April 20, 2021

J'espère voir Florent et Noël dans #PekinExpress itinéraires Bis pic.twitter.com/PqBjKms9Dd — nicolasM (@DJTueur) April 20, 2021

Par Clara P