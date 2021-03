Pékin Express 2021 : Jenny et Crisoula toujours en froid avec Rose-Marie et Cinzia ?

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les 8 binômes de la compétition. Dès le premier épisode, l'un d'entre eux a été définitivement éliminé de la compétition. Il s'agit de Sabine et Loïc, le duo d'inconnus. Leur aventure a été chaotique, entre tensions et incompréhensions. Dans l'épisode 2 diffusé le 2 mars dernier sur les écrans, Aurore et Jonathan ont remporté leur deuxième épreuve d'immunité depuis le début de la compétition. Quant à Kaoutar et Nour, le duo mère/fille a décroché sa deuxième amulette d'une valeur de 10 000 euros. Un sans-faute donc depuis le début de la course.

Crisoula et Jenny - le duo Belge - ont échappé à l'élimination. En effet, après avoir perdu le duel final qui les opposaient à Rose-Marie et Cinzia, les deux blondes ont découvert dans l'enveloppe rouge que cette étape était non éliminatoire. Mais leur position dans le jeu est loin de les rassurer, comme elles l'ont confié à Télé-Loisirs. "On risque à nouveau d'être perçues comme étant 'les plus faibles'. Alors qu'en fait, ce n'est que de la malchance, ce n'est pas qu'on est moins bien que les autres. Ce côté-là est un peu râlant", a dit Jenny.

Une explication en OFF dévoilée

Ce deuxième épisode de "Pékin Express" a aussi été marqué par des tensions entre elles et Rose-Marie/Cinzia. Avec le retour du drapeau noir, les nerfs des candidats ont été mis à rude épreuve. Et les deux blondes n'a pas apprécié que les meilleures amies parisiennes balancent leur position dans le jeu à Florent et Noël, les collègues catalans. Une confidence que ces derniers ont faite à Jenny et Crisoula dans le seul but de les liguer contre "les bimbos" et ainsi éviter d'aller en duel final. Un pari réussi puisque les Belges ont choisi d'affronter les copines parisiennes.

À Télé-Loisirs, Crisoula et Jenny sont revenues sur cette brouille qui les a opposées à Rose et Cinzia dans "Pékin Express". "Sur le moment, on était vraiment fâchées. On se demandait pourquoi elles n'ont pas continué leur course sans rien dire à Florent et Noël. C'est surtout ça qui m'a le plus énervée, mais on a eu l'occasion de s'expliquer en OFF. Les filles ont reconnu qu'elles auraient réagi de la même manière que nous si elles avaient su qu'un binôme les avaient balancées. Rose-Marie et Cinzia nous ont totalement comprises et nous aussi. Puis, avec le recul, on se dit que ce n'est qu'un jeu", a dit Jenny. "Je ne pense pas qu'elles aient fait ça méchamment. C'était plus lié à l'adrénaline car, sur le moment, on veut tous y arriver et personne ne veut garder ce foutu drapeau noir !" a continué Crisoula.

Par Clara P