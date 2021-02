Pékin Express 2021 - Jenny : la nièce de Crisoula se dévoile sexy sur Instagram (Photos)

La 14e saison de "Pékin Express" démarre ce mardi 23 février sur M6. Aux commandes de l'émission, les téléspectateurs retrouvent Stéphane Rotenberg. Côté casting, huit nouveaux binômes se sont lancés dans cette incroyable aventure. Après vous avoir présenté Aurore et Jonathan, c'est au tour de Jenny et Crisoula de se dévoiler. Venues de Belgique, les deux candidates se connaissent très bien et pour cause : elles ont un lien de parenté, à savoir tante et nièce. À 54 ans, Crisoula est célibataire.

Sur sa page Instagram, elle a teasé sa participation à l'émission, non sans inviter ses abonnés à suivre ses aventures aux côtés de sa nièce. "Suivez-nous parce que vous allez rire ! Si vous ratez un seul épisode, vous allez rater beaucoup de choses, parce qu'on est juste trop marrante. On a trop d'énergie et on veut la partager avec vous". Très proche de sa nièce, Crisoula la décrit comme sa confidente. "Ma nièce, ma voisine, mon binôme. On s'aime, on se le répète, on se taquine, on rigole, beaucoup. On s'écoute, on se soutient, on s'entraide, pour la vie et bien plus encore", a-t-elle écrit en légende d'un cliché posté sur sa page.

Robes et décolleté sur Instagram

Quant à Jenny, elle considère sa tante comme sa "deuxième maman". À 25 ans, la jolie blonde est célibataire. Une information que Crisoula a balancé dans une vidéo postée lundi 22 février sur Instagram. "Elle aime les grands bruns italiens", a-t-elle même ajouté. Sur sa page Instagram, Jenny partage son quotidien, notamment des photos sexy. Vêtue de robes toutes plus belles les unes que les autres, la jeune femme s'affiche en femme fatale, dévoilant parfois son décolleté (voir ci-dessous).

Avec sa tante, Jenny espère bien aller le plus loin possible dans cette aventure. "Avec le meilleur binôme Crisoula. Nous avons hâte de vous faire découvrir notre aventure dans 'Pékin Express'. Rendez-vous le 23/02 à 21h05 sur M6", a-t-elle posté en légende d'une photo promotionnelle où elle s'affiche de dos avec sa tante, leurs sacs à dos sur les épaules.

