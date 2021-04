Pékin Express 2021 : l’identité des gagnants dévoilée ? Une vidéo fuite et fait enrager Twitter

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 14e saison de "Pékin Express". Une édition 2021 différente des précédentes. En effet, à cause de la crise sanitaire, le tournage a été interrompu pendant six mois, les candidats et les équipes ayant dû rentrer en France. La course avait démarré en Ouganda et devait se poursuivre en Ethiopie. Mais c'est finalement en Grèce puis en Turquie que les duos en lice ont repris la compétition. Avec la sortie médicale de Jonathan et Aurore à la suite d'un accident de la route mortel, quatre binômes étaient toujours en course. Pierre-Louis et Arnaud ne sont ensuite pas parvenus à décrocher leur place en demi-finale, éliminés à l'issue d'un duel final qui les a opposés à Noël et Florent.

La semaine dernière, trois équipes se sont disputées la demi-finale de la compétition. Et deux d'entre elles ont décroché leur ticket pour la grande finale à Istanbul, à savoir Cinzia/Rose-Marie et Christophe/Claire. Quant aux collègues catalans, ils ont malheureusement vu leur rêve de victoire s'envoler. En piochant la dernière enveloppe noire qui contenait la mention "éliminatoire", les deux candidats ont été éliminés.

Mise en garde sur Twitter

Alors que M6 diffuse ce mardi 27 avril 2021 la grande finale de "Pékin Express", la diffusion d'une vidéo la semaine dernière sur les réseaux sociaux n'a pas manqué de faire polémique. Dans la séquence en question, l'identité des gagnants de cette 14e saison aurait été dévoilée, ce qui n'a pas du tout plu aux fidèles du programme, qui ont crié au spoil. Si des internautes ont tenté en amont de mettre en garde les fans du programme, certains n'ont pas pu échapper à cette fuite 2.0.

"Je viens de me faire spoil les gagnants de 'Pékin Express', la haine", a posté un internaute. "NOOOON MAIS SERIEUX, POURQUOI VOUS SPOILEZ LES GAGNANTS DE 'Pékin Express' ? J'ai trop la haine bande de nazes", a poursuivi un autre. M6 a depuis pris les choses en main. En effet, le contenu de la vidéo - qui avait été postée sur YouTube - est actuellement indisponible. "Cette vidéo inclut du contenu de Groupe M6 protected TV contents, qui l'a bloquée dans votre pays pour des raisons de droits d'auteur", peut-on lire.

J’ESPÈRE QUE LE SPOIL QUE J’AI VU SUR TWITTER DES GAGNANTS EST FAUX SINON J’PLEURE DU SANG #PekinExpress — lights off (@faabdbj) April 27, 2021

Se faire spoil les gagnants de #PekinExpress fait... j'ai la haine totale là — (@LibbrechtThomas) April 22, 2021

Je viens de me faire spoil les gagnants de Pékin Express la haine.. #PekinExpress #m6 — orvd (@RavaudO) April 21, 2021

NOOOOON MAIS SÉRIEUX, POURQUOI VOUS SPOILEZ LES GAGNANTS DE #PekinExpress ? J’ai trop la haine bande de nazes — Sophie (@SophieVx_) April 20, 2021

faites attention, des gens spoilent les gagnants de #PekinExpress — théo (@theo_gy) April 20, 2021

Je viens vraiment de me faire spoil les gagnants sur twitter là ? j’ai le seum c’est bon #PekinExpress — Gaëlle (@GaelleFiliu) April 20, 2021

Par Clara P