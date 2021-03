Pékin Express 2021 : Pierre-Louis en couple, le visage de sa compagne dévoilé (Photos)

C'est une nouvelle saison de "Pékin Express" que les fidèles du programme suivent depuis le 23 février dernier, jour du lancement de la 14e saison. Depuis le début de la compétition, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, le premier binôme à avoir été éliminé n'est autre que celui composé par Sabine et Loïc, le duo d'inconnus. Une semaine après, Crisoula et Jenny - la tante et la nièce - ont échappé à l'élimination grâce à l'enveloppe noire qui contenait la mention suivante : étape non éliminatoire.

Mais ces dernières n'ont pas eu de deuxième chance. En duel final face à Rose-Marie et Cinzia le 9 mars dernier, dans l'épisode 3, le duo Belge n'est pas parvenu à s'imposer. Et cette fois-ci, l'étape était éliminatoire. À la suite de leur départ, Crisoula a posté un message sur ses réseaux sociaux pour remercier sa communauté. "Merci à tous pour vos messages, votre soutien, vos réactions, vos émotions, vos ressentis, vos encouragements, vos messages. Merci tout simplement de vous être attaché à notre duo", a-t-elle écrit. À noter qu'à ce stade de la compétition, le tournage a été interrompu à cause de la crise sanitaire. Ce mardi 16 mars, les six binômes en lice reprennent la course, mais pas en Ethiopie. Avec le changement de route, c'est en Grèce qu'ils poursuivent l'aventure.

Un couple discret sur les réseaux

Depuis le début de la compétition, les téléspectateurs peuvent suivre le parcours d'Arnaud et Pierre-Louis, les frères fêtards de "Pékin Express". D'ailleurs, ce dernier n'est plus un coeur à prendre. En effet, il est en couple avec une dénommée Caroline, dentiste toulousaine et amatrice de voyages, comme elle l'a notifié dans sa bio Instagram. Ce sont nos confrères de Purepeople qui sont à l'origine de cette révélation sur la vie sentimentale du candidat.

En effet, ils ont pu faire une capture de la photo que la jolie blonde a posté le 14 février dernier dans sa story, à l'occasion de la Saint-Valentin. "Happy Valentine's Day", a-t-elle écrit en légende. Une publication que Pierre-Louis avait lui aussi partagée sur ses réseaux. Par contre, aucune photo de leur amour n'apparaît sur leurs pages Instagram respectives. Sur la sienne, Caroline publie quelques clichés de son quotidien, notamment de ses sorties avec ses ami(e)s ou encore de son lieu de travail (voir ci-dessous).

Par Clara P