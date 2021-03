Pékin Express 2021 : pourquoi Aurore et Jonathan ont failli passer à côté de leur aventure

La nouvelle saison de "Pékin Express" a démarré sur M6 le 24 février dernier. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit nouveaux binômes. À l'issue d'une étape pendant laquelle chaque duo a pris la pose avec des rhinocéros, ce sont Loïc et Sabine qui ont été définitivement éliminés de la compétition. Il faut dire que ce début de course a été difficile pour le duo que tout oppose. Elle est chanteuse lyrique, lui passionné par le rap. Et dès la première épreuve, des tensions ont éclaté entre eux.

"Cela a été compliqué dès le départ. On a eu un démarrage difficile (...) À ce moment-là, Loïc est fort autoritaire avec moi, il n'était pas très, très cool. Il se trompait de prénom. Il ne me calculait pas (...) Ensuite, on s'est retrouvés perdus dans la capitale, il disait que c'était de ma faute. Il y a aussi eu un malentendu là-dessus", confiait-elle à Télé-Loisirs. Invité dans "Touche pas à mon poste" au lendemain de la diffusion de ce tout premier épisode, Loïc s'est excusé pour son comportement, pointant du doigt le montage de l'émission.

Une participation qui a bien failli tomber à l'eau

Lors de cette première étape, un binôme s'est largement imposé de ses adversaires. Il s'agit d'Aurore et Jonathan, le couple fusionnel originaire du Nord de la France. En remportant l'épreuve d'immunité, ces derniers ont décroché leur ticket pour la seconde étape de la course, mais aussi deux places pour un safari de rêve dans la savane. Une aventure que ces derniers ont bien failli ne pas vivre. En effet, le duo d'amoureux "a failli rater sa participation", comme l'a révélé Télé-Loisirs. "Pour l'anecdote, notre premier casting, on est arrivés avec trois heures de retard !" a lâché Jonathan. La faute aux embouteillages. Et de poursuivre : "Trois heures de retard, on s'est dit : 'Bon bah, c'est mort !'"

Finalement, ils ont pu continuer la suite des sélections. "On a eu un deuxième casting, puis un troisième. Et voilà, on s'est retrouvés dans l'aventure. On était les premiers surpris", a continué le candidat. Sur Instagram, peu avant le lancement de "Pékin Express" sur M6, Aurore a partagé la vidéo qu'elle a fait parvenir à la production pour le casting. En légende, elle a écrit le message suivant : "Le 18 août 2019... pendant la pub d'une émission de foot... Jonathan m'accorde 2 minutes pour réaliser une vidéo qui bouleversera notre fin d'année... Je suis fan de l'émission, alors qu'il connaît à peine le nom du présentateur Stéphane Rotenberg", a-t-elle posté.

Par Clara P