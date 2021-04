Pékin Express 2021 : pourquoi le binôme éliminé ne quitte pas la compétition aussitôt

La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 8 de "Pékin Express" diffusé sur M6, Arnaud et Pierre-Louis ont été éliminés de la compétition. Les frères fêtards ont connu leur deuxième départ du jeu, après avoir été repêchés lors de l'épisode 6 pour devenir le binôme caché de la compétition. "Ça a été la plus grosse déception qu'on ait jamais eue", a confié Pierre-Louis au Parisien.

Une fois en France, le binôme a vécu "un dur retour à la réalité". "Psychologiquement, ce n’était pas facile puisque personne n’a partagé ce qu’on a vécu. C’est plus facile d’en discuter avec les autres binômes, ceux qui étaient là sur le tournage pour se remémorer l’expérience de fou qu’on a vécu", a expliqué Arnaud. "On était toujours H24 dans la compétition… et même si on ne se voyait pas tout le temps avec les binômes, c’était comme si on vivait tous ensemble. Franchement, quand je suis reparti le lundi matin travailler et que j’étais tout seul dans ma voiture, j’étais en petite dépression", a poursuivi son frère.

L'existence d'une "épreuve supplémentaire" dévoilée

Comme dans "Koh-Lanta", le binôme éliminé ne quitte pas tout de suite la compétition. "Avant de rentrer en France, les candidats doivent rester avec la production le temps d'une étape supplémentaire", a révélé Le Parisien. En effet, "en cas d'abandon", les derniers éliminés réintègrent le jeu. Une règle déjà mise en place dans "Koh-Lanta". Lorsqu'un candidat quitte l'aventure sur décision médicale, c'est l'éliminé(e) du dernier conseil qui reprend sa place. Dans la saison actuellement diffusée sur TF1, Magali a pu réintégrer le jeu à la suite de la sortie médicale de Gabin. Juste avant, elle avait été éliminée par son équipe rouge lors d'un conseil express.

Sur "Pékin Express", cette configuration donne un vent d'espoir aux candidats déchus. "On était persuadées qu’on allait revenir dans le jeu, car tout le monde était malade après l’Ouganda", s'est rappelée Jenny. Eliminée avec Crisoula juste avant l'arrêt du tournage pour cause de covid, elle a pu partir en Grèce dans l'attente de pouvoir peut-être réintégrer le jeu avec sa tante. "On ne souhaitait pas de mal aux autres binômes, mais, avec le Covid, on s’est dit qu’une personne pouvait vite être touchée et être arrêtée. Donc on a espéré jusqu’au bout", a-t-elle continué.

Par Clara P