Pékin Express 2021 : qui sont les 8 binômes en compétition ?

L'émission "Pékin Express" est de retour sur M6. Une édition 2021 attendue par les fidèles du programme et qui commence en Afrique avec une grosse nouveauté, à savoir la voiture bonus. Une idée que la production a eue après avoir constaté qu'il était très difficile de trouver une voiture dans cette région où l'aventure a démarré. C'est ce qu'a précisé Thierry Guillaume - producteur de "Pékin Express" - en décembre dernier, lors de la conférence de presse organisée avec plusieurs médias - dont Non Stop People - et en distanciel, coronavirus oblige.

Cette saison est "particulière" cette année. En effet, pendant le tournage, la pandémie mondiale a démarré, ce qui a forcément affecté la production du programme. Les équipes ont dû s'adapter, s'organiser, rapatrier les gens. Un travail qui a été fait "à une vitesse absolument record", comme l'a souligné le producteur de "Pékin Express". Les équipes ont réussi à relancer le tournage avec une nouvelle route (Afrique, Europe et Asie) et sans changer le casting de départ, et ça en seulement quelques mois, six au total. Alors que la finale devait initialement avoir lieu à Dubaï, c'est à Istanbul qu'elle a finalement été organisée. "Ça n'a pas été une saison facile, mais je crois que ce sera du coup une saison un peu témoignage et emblématique de toutes les saisons confondues, avec les difficultés, les bonheurs, les stress de l'émission qui sont réunis dans cette seule saison", a commenté Stéphane Rotenberg.

8 binômes pour une victoire

Côté casting, la production a fait appel à huit binômes pour cette nouvelle saison de "Pékin Express, sur les pistes de la terre rouge". Ainsi, les téléspectateurs retrouveront l'emblématique binôme d'inconnus, composé cette année de Sabine (50 ans) et Loïc (33 ans). Si elle est chanteuse lyrique, lui est passionné par le rap. Une différence de goûts musicaux qui devrait faire des étincelles. Les fans du programme feront aussi connaissance avec Crisoula et Jenny, la tante et la nièce, Christophe et Claire, le papa et sa fille ou encore Florent et Noël, le binôme de collègues.

Comme l'année dernière avec Maxime et Alizée - qui avaient déjà participé à l'émission - un couple s'est lancé dans l'aventure. Il s'agit d'Aurore et Jonathan, 38 et 35 ans. Originaires du Pas-de-Calais, dans les Hauts de France, les deux tourtereaux sont fusionnels. Ils sont mariés depuis 5 ans et font tout ensemble, ou presque. En effet, si Jonathan adore le sport, sa femme est moins portée sur cette activité. "Je suis la tête et Jonathan les jambes", a-t-elle confié à M6.

Par Clara P