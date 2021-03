Pékin Express 2021 - Rose Marie : ce touchant message dédié à son papa disparu sur Instagram

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2021 qui a démarré en Ouganda, avec huit binômes au casting. Loïc et Sabine - le duo d'inconnus - ont été les premiers à quitter définitivement la compétition. Puis Crisoula et Jenny se sont retrouvées en danger, mais l'enveloppe noire a pu les sauver. La semaine d'après, elles n'ont pas eu cette même chance. Après avoir perdu leur duel final, elles ont été éliminées.

Puis la course a été interrompue à cause de la crise sanitaire qui a touché la France - et les autres pays du monde - en mars 2020. Les six binômes toujours en course ont dû être rapatriés. La compétition n'a pu reprendre que six mois plus tard, en septembre 2020. Et alors que la course devait se poursuivre en Ethiopie avec une finale à Dubaï, c'est finalement en Grèce que les candidats ont posé leurs valises. Quant à la finale, elle aura finalement lieu en Turquie.

"Je suis si fière d'être ta fille..."

Parmi les six binômes, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Rose-Marie et Cinzia ce mardi 23 mars dans l'épisode 5 de "Pékin Express". Depuis le début de la course, les deux amies parisiennes passent chacune des étapes sans problème, même si elles n'ont pas encore remporté d'amulettes. La semaine dernière, elles ont joué de leur charme auprès d'un automobiliste pour qu'il les amènent à plus de 500 kilomètres de leur lieu d'origine. Un pari réussi, mais qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

En attendant de découvrir la suite de leur aventure, Rose-Marie a posté dimanche dernier un message fort pour un évènement spécial. En effet, la jeune femme a honoré la mémoire de son père disparu pour son anniversaire. En légende d'une photo sur laquelle elle prend une position de yoga, elle a écrit le message suivant : "Dimanche... Time to relax ! Une pensée toute particulière pour mon papa, à qui ça aurait été son anniversaire hier et qui adorait la montagne ! Je suis si fière d'être ta fille et de te porter en moi. Je t'aime papa ! Tu es ma force ! Cette bouffée d'air frais est pour toi !" Dans le fil des commentaires, Cinzia s'est manifestée pour soutenir son amie d'aventure. "Pensée à ton papa d'amour", a-t-elle écrit.

Par Clara P