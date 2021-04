Pékin Express 2021 : Rose-Marie célibataire, elle en dévoile la raison sur Instagram

Le 23 février dernier, avec le lancement de la toute nouvelle saison de "Pékin Express" sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Rose-Marie et Cinzia, les deux copines parisiennes. La semaine dernière, à l'issue d'une demi-finale haletante, ces dernières ont décroché leur place en finale, tout comme Christophe et Claire, le père et la fille que tout oppose. Ce mardi 27 avril 2021, les fans du programme ont donc rendez-vous pour le tout dernier round de la compétition, marquée cette année par une interruption de course à cause de la crise sanitaire et par la sortie médicale de Jonathan et Aurore à la suite d'un accident de voiture mortel survenu lors d'une étape en Turquie.

Lundi 26 avril, Rose-Marie a organisé une session questions/réponses avec sa communauté sur Instagram. L'occasion d'en apprendre plus sur ce qu'elle fait dans la vie. "Je suis prof de yoga. J'ai toujours eu de multiples casquettes... Après 10 ans dans l'aviation et avoir fini dans le contrôle aérien, j'ai tout quitté pour me reconvertir dans quelque chose de plus artistique et en connexion avec qui je suis. En plus du yoga, je voulais aussi travailler dans ce que j'avais étudié à l'université... Aujourd'hui, j'ai réussi mon pari, je travaille dans l'insertion professionnelle et je donne mes cours. Je suis également photographe évènementiel à mes heures perdues... J'adore", a-t-elle confié.

"Je vis très bien mon célibat ceci dit"

Rose-Marie a ensuite expliqué ce qui a été sa plus grande satisfaction dans "Pékin Express". "D'avoir cassé les préjugés et les étiquettes qu'on a essayé de nous coller au départ et tout ça. Par les actes... Une femme, c'est bien plus que ça, et on a pu le démontrer... Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et surtout, d'être arrivées jusqu'au bout, ensemble, avec ma soeur encore plus unies que jamais. On s'est vraiment battues et ça, c'est une réelle satisfaction", a-t-elle répondu.

Enfin, un internaute a voulu savoir si elle était célibataire "par amour de liberté" ou non. Ce à quoi la finaliste de "Pékin Express" a répondu : "Non, pas du tout. Simplement parce que j'attends l'Amour avec un grand A, dans toute sa simplicité, mais exceptionnel. Et parce qu'il arrive aussi vite qu'il peut... Je vis très bien mon célibat ceci dit".

Par Clara P