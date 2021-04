Pékin Express 2021 : Rose-Marie et Cinzia agacées par leur étiquette de "bimbos"

La saison 14 de "Pékin Express" a été semée d'embûches. Le tournage a commencé avant la pandémie de coronavirus et la production a été contrainte d'arrêter l'émission en cours de route. Les duos encore en lice sont donc retournés en France alors qu'ils étaient prêts à franchir la frontière avec l'Éthiopie. Un gros coup dur pour tous les candidats, mais ces derniers se sont retrouvés avec bonheur, six mois plus tard. Si le parcours a donc été modifié, les binômes continuent d'en prendre plein la vue avec des paysages toujours plus grandioses. Après la Grèce, c'est au tour de la Turquie de leur réserver quelques surprises. Les téléspectateurs français et confinés pourront donc s'évader grâce à Pékin Express.

"On vaut bien mieux que l'étiquette qu'on veut nous coller"

Si le duo formé par Aurore et Jonathan a séduit les fans de l'émission, un autre binôme fait également parler de lui. Les deux meilleures amies, Rose-Marie et Cinzia surprennent chaque semaine. Si elles ont prouvé qu'elles avaient plus d'une corde à leur arc, les deux copines ont été surnommées les "bimbos" de l'aventure. Mais alors, qu'en pensent les principales intéressées ? Lors d'une interview accordée à Télé Star, Rose-Marie et Cinzia se sont expliquées à ce sujet. "Nous avons beaucoup d'autodérision. Quand on nous a donné ce surnom, ça nous a fait rire car on sait qu'on vaut bien mieux que l'étiquette qu'on veut nous coller", a déclaré Rose-Marie, pendant que Cinzia a tenu à préciser : "Et on savait que ce truc risquait de nous arriver. En France et dans les cultures occidentales en général, on a du mal à associer la beauté et l'intelligence. Or, nous sommes féminines et féministes. Et on pense qu'il n'y a pas besoin d'être crados pour participer à Pékin Express !" Le message est donc passé.

Par Solène Sab