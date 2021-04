Pékin Express 2021 : Rose-Marie et Cinzia blessées, elles dévoilent leurs "gros bobos" sur Instagram

Le 13 avril dernier, dans l'épisode 8 de "Pékin Express" diffusé sur M6, Christophe et Claire ont remporté l'étape, notamment grâce au drapeau rouge qu'ils ont réussi à acquérir avant leurs adversaires. Le duel final s'est joué entre Florent/Noël et Pierre-Louis/Arnaud. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée pour les frères fêtards aux portes de la demi-finale de cette 14e saison de l'émission. Dans un entretien à Purepeople, ces derniers ont expliqué en quoi l'étape en Turquie a été moins compliquée qu'en Grèce.

"Les Turcs nous ont pris facilement en stop. Mais on avait le droit à deux personnes par voiture alors qu'en Grèce, c'était une voiture et pas plus. Ça nous a sans doute aidé", a confié Arnaud. De son côté, Pierre-Louis a confié avoir été très malade lors du tournage de l'émission. "J'ai eu des problèmes de transit. C'était de l'eau, je ne mangeais pas... La totale. Ce soir-là, j'ai compté, je suis allé aux toilettes 18 fois. Je n'ai pas eu de perfusion, mais si la course avait repris, je pense que j'aurais été perfusé comme Aurore (NDRL, elle aussi a été victime d'une tourista sévère).

"On garde le sourire malgré la douleur"

Si Cinzia et Rose-Marie n'ont pas été malades pendant le tournage de "Pékin Express", les deux amies parisiennes ont rencontré quelques difficultés lors de l'aventure. En effet, elles se sont blessées pendant la course. Une révélation que Cinzia a faite sur sa page Instagram, en légende d'une photo sur laquelle les deux BFF prennent la pose, Rose-Marie allongée par terre, ses deux jambes surélevées par sa confidente de toujours. "'Pékin Express', c'est aussi de petits et de gros bobos... La chance que l'on a toi et moi ma Rose, c'est que dès que l'une est blessée, l'autre prend soin d'elle. À ce moment de l'aventure, Rosy était blessée à la cheville et moi, au genou... On garde le sourire malgré la douleur", a-t-elle écrit.

Ce mardi 20 avril, c'est la demi-finale de "Pékin Express". Au programme pour les trois binômes en lice : pas une, mais trois courses avec trois missions. Chaque fois qu'une équipe arrive en première position, elle remporte une amulette. Par contre, l'équipe qui arrive dernière au classement tire une enveloppe noire. Deux d'entre elles sont sans conséquence. Une - les candidats ne savent pas laquelle - est éliminatoire.

Par Clara P