Pékin Express 2021 - Rose-Marie : "une amie en or", "une soeur"... Sa déclaration d'amitié à Cinzia

La 14e saison inédit de "Pékin Express" a été lancée le 23 février dernier sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Stéphane Rotenberg à la présentation, mais aussi de découvrir les 8 nouveaux binômes qui composent cette nouvelle édition. Depuis le début de l'aventure, des éliminations ont eu lieu. Ainsi, Loïc et Sabine - le duo d'inconnus - a été le premier à quitter la compétition. Puis Crisoula et Jenny ont connu le même sort, juste avant l'interruption inattendue du tournage à cause de la crise sanitaire. Avec la reprise six mois plus tard - non pas en Turquie, mais en Grèce - les fidèles du programme ont retrouvé les six duos toujours en course.

À l'issue de l'épisode 5 de "Pékin Express" diffusé le 23 mars sur M6, ce sont Nour et Kaoutar qui ont été définitivement éliminées. À ce stade de la compétition, ils sont encore cinq binômes en course, à savoir : Aurore/Jonathan, Cinzia/Rose-Marie, Florent/Noël, Claire/Christophe et Pierre-Louis/Arnaud. Ces derniers vont devoir redoubler d'efforts pour rester dans la course, surtout qu'après un dernier sprint en Grèce, ils découvriront la Turquie. Pour rappel, c'est à Istanbul que la grande finale aura lieu. Avant la crise du coronavirus, elle devait se tenir à Dubaï.

"Nous sommes des louves l'une pour l'autre"

À chacune de leur apparition dans "Pékin Express", Cinzia et Rose-Marie affolent la Toile. La semaine dernière, le fait que les deux jeunes femmes aient été choquées de ne pas avoir été choisies - à deux reprises - par Pierre-Louis et Arnaud pour être immunisées lors de l'étape en Grèce a provoqué une vague de réactions sur Twitter. Récemment, ces dernières ont passé une semaine ensemble en Suisse. Ainsi, sur leurs réseaux sociaux respectifs, elles ont posté des photos, affichant leur belle amitié et leur complicité.

En fin de semaine dernière, Rose-Marie a dédié quelques mots à Cinzia sur Instagram, quelques jours après un bel hommage à son papa. "La douceur d'une amie en or, ça n'a pas prix... Quelle chance on a de s'être trouvées... Autant de compréhension et de bienveillance, sans jamais être dans la compétition, toujours en valorisant la femme que l'autre est, dans toute sa globalité... C'est la plus grande richesse que l'on puisse trouver sur son chemin. Un soutien infaillible l'une pour l'autre. Rien ne peut nous atteindre. Nous sommes des louves l'une pour l'autre. Je t'aime mon frère, (parce que 'ma soeur' apparemment, on l'a trop entendu)", a-t-elle écrit. Et de poursuivre : "Je n'ai tellement pas envie que tu repartes. Je sais pertinemment que l’amour traverse les frontières et que rien ne peut nous séparer. Ce lien de sororité est tellement puissant, qu’on ne peut que vibrer à l’unisson avec cette vaste étendue d’eau et l’univers qui s’offre à nous".

Par Clara P