Pékin Express 2021 : Sabine revient sur sa relation tendue avec Loïc et leur élimination

Sabine a la rancune tenace. Candidate de la nouvelle saison de "Pékin Express" initulée "Sur les pistes de la Terre Rouge", l’aventurière regrette d’avoir quitté aussi vite l’aventure qui a débuté en Ouganda, ce mardi 23 février 2021. Et pour cause. La professeure de musique de 51 ans n’a pas réussi à surmonter ses désaccords avec Loïc (33 ans), avec qui elle formait le binôme d’inconnus. Estimant que ce dernier s’est montré "dur" à son égard dès le début, elle s'est confiée à Télé-Loisirs : "Je ne pense pas que ce soit ma personnalité, j’essayais d’être cool. J’essayais d’aller dans son sens. Je ne veux pas régler mes comptes".

"Il m’a gâché mon aventure", a-t-elle poursuivi, "Ce qui est dommage c’est que je vivais des moments super chouettes mais on ne partageait rien. Je ne pouvais pas apprécier les paysages par exemple. Par exemple, je lui disais : 'La nature est luxuriante’. Il me répondait : ’T’es prof d’histoire géo toi ou pas ?’ Je ne pouvais rien partager. Pour moi cela a été très difficile". Sabine est également revenue sur le moment où ils ont dû trouver une voiture : "Il ne me calculait pas. Cela a été difficile. Ensuite, on s’est retrouvés perdus dans la capitale, il disait que c’était de ma faute. Il y a aussi eu un malentendu là-dessus". Toutefois, elle a ajouté : "Il était très très autoritaire, mais jamais vulgaire".

Sabine et Loïc en froid ?

Sabine a également évoqué la première épreuve "assez compliquée" : "Il a fallu traverser le lac Victoria en radeau. Cela a été compliqué dès le départ, on a eu un démarrage difficile, Loïc n’arrivait pas à monter sur le radeau. Je l’attendais. À force de patience, il a réussi à monter dessus. A ce moment-là, il est fort autoritaire avec moi, il n’était pas très très cool…". Quant à Loïc, qui s’est trompé sur son prénom plus d'une fois, elle a concédé que "c’était un peu vexant". Ainsi, le duo "n’a pas échangé" après son élimination. "On est rentrés à Paris sans s’adresser la parole", a déclaré Sabine qui garde un groût amer de son passage dans "Pékin Express".

Par C.F.