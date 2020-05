Pékin Express : Alizée et Maxime vont devenir parents !

Découverts en 2018 dans Pékin Express, le couple formé par Alizée et Maxime est revenu dans cette saison anniversaire du programme. Et s’ils se sont faits remarquer, les tourtereaux n’ont pas remporté la victoire finale. Qu’à cela ne tienne, ceux qui se sont mariés en juin 2019 ont une toute autre nouvelle à annoncer : ils vont devenir parents. Une belle surprise pour le couple qui l’a annoncé via les réseaux sociaux ce dimanche 10 mai. Et à voir leurs sourires sur les photos, ils semblent ravis ! Alizée a posté un cliché où elle tient délicatement son ventre dans ses mains, Maxime ne peut contenir sa joie en montrant l’échographie.

Le couple ne peut cacher son bonheur

"Le plus beau secret que l’on garde depuis 4 mois. Aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s’annonce pleine de changements" écrit la jeune femme sur son compte Instagram. Elle n’est pas la seule à faire part de la nouvelle. Maxime a posté une autre photo sur son compte, les jeunes mariés semblent être dans une voiture et dévoilent l’échographie devant eux. En légende le futur papa fait part de son émotion : "Biche me l’a annoncé le 14 février, et c’est à mon tour de vous l’annoncer ! Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents". Et l’ancien candidat de Pékin Express continue, "LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer et il/elle est made in Chalong". En fin de légende, il fait une belle déclaration à sa femme. "En 2008 si on m’avait dit que 11 ans plus tard je serai marié et bientôt père de l’enfant d’Alizée Williot jamais je ne l’aurais cru, merci la vie, merci à biche de me donner tant".

Par Valentine V.