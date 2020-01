Pékin Express : casting, pays traversés... La saison All Stars se dévoile

En juillet dernier, M6 a lancé la 12e saison inédite de "Pékin Express" à laquelle huit binômes ont participé. Au terme d'une aventure qui a duré 36 jours dans trois pays différents - le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie - deux équipes ont décroché leur place pour la grande finale de l'aventure. Ce sont finalement les soeurs Aurélie et Laetitia qui ont remporté la course face à Mounir et Lydia. Une victoire qui a été contestée sur la Toile par des internautes qui n'ont pas hésité à exprimer leur indignation. "Très déçu de la finale de 'Pékin Express' (...) J'aurais aimé voir Fabrice/Briac et Martine/Steve gagner", postait l'un d'entre eux. "Je suis la seule qui n'aime pas les deux soeurs ?" poursuivait un autre.

Sur Instagram, Aurélie s'était exprimée sur la fin de l'aventure. "Au-delà de l'argent, nous avons gagné beaucoup plus ! La fierté et le respect de notre famille et ça... ça n'a pas de prix. Je suis tellement émue et fière de voir ce qu'on a réussi à faire et à vaincre toutes les deux. Merci 'Pékin Express' de nous avoir permis de vivre cette merveilleuse aventure si unique", postait-elle.

Sept binômes en compétition

Quelques mois après la diffusion de cette finale, M6 a présenté ce mardi 14 janvier 2020 la prochaine saison de "Pékin Express". Baptisée "Pékin Express, la route mythique", cette édition "All Stars" est un clin d'oeil à la première saison du jeu diffusée il y a maintenant 15 ans sur M6 (ndlr, en 2005). "Elle est censée reproduire à peu de choses près le trajet Moscou-Pékin de sa première édition", ont précisé nos confrères du Huffington Post. La course débutera donc à Moscou avant de passer par la Mongolie-Intérieure et se terminera en Chine, à Pékin (via Purepeople).

Quant aux épreuves, la production a misé sur de nouveaux challenges, tout en conservant les fondamentaux, notamment celui de la voiture interdite ainsi que le duel final. Côté casting, sept binômes d'anciens candidats de l'émission se sont lancés dans cette saison All Stars : Thomas et Mathieu (saison 12), Maxime et Alizée (saison 11), Julie et Denis (saison 9), Cécilia et Matthieu (saison 5), Pauline et Aurélie (saison 3), Maurice et Thierry (saison 11) et Fabrice (saison 12) et Ingrid (saison 7), le duo d'inconnus.

Par Clara P