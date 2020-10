Pékin Express : de nouveaux détails sur l'accident mortel révélés

Le tournage de Pékin Express est actuellement dans la tourmente. Interrompu par la crise sanitaire, ce dernier a pu reprendre en Turquie comme l'a annoncé Guillaume Charles, le directeur des programmes il y a quelques semaines : "On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va le faire repartir, en respectant bien évidemment les consignes sanitaires. La course va continuer mais dans d'autres destinations." Le tournage a bien repris, mais fait aujourd'hui tristement parler de lui.

Et pour cause, un grave accident de la route a eu lieu, faisant un mort et plusieurs blessés. Un automobiliste âgé de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté les deux autres voitures qui arrivaient en face. Dans l'un des véhicules se trouvaient une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc et dans l'autre deux membres de la production et un autre chauffeur. Emmené à l'hôpital dans un état critique, l'automobiliste qui a causé l'accident est décédé des suites de ses blessures.

le rapport de police publié

Ce vendredi 2 octobre, de nouveaux détails viennent d'être dévoilés. Une enquête de police était en cours afin de déterminer la responsabilité des équipes de candidats et de la production dans ce tragique accident. Le rapport de police a estimé que cette dernière était nulle. Il est indiqué que les chauffeurs de Pékin Express "n'avaient commis aucune violation du code de la route. Cela s'est produit dans une côte, nos voitures roulaient à 57 km/h sur une route limitée à 80. Et tous avaient des ceintures de sécurité".

Le rapport ajoute également que "des études toxicologiques ont été réalisées sur la victime, mais seuls les membres de la famille ont accès à ces informations". Les candidats ont rapidement été rapatriés en France et sont donc sortis du jeu sur décision médicale. L'un d'eux a été hospitalisé pendant trois jours. Un soutien psychologique a été mis en place.

Par J.F.