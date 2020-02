Pékin Express : le casting en sécurité sur le tournage ? Un ex-candidat dit tout (Exclu vidéo)

Mardi 25 février, M6 a donné le coup d'envoi la saison anniversaire de "Pékin Express". Au casting, les téléspectateurs ont pu suivre sept binômes emblématiques lors de cette toute première étape qui a débuté en Russie. Parmi les candidats, un ancien de la saison 12 a fait équipe avec Ingrid, ex-participante de la saison 7. Il s'agit de Fabrice, l'ex-acolyte de Briac la saison dernière.

Dans une interview postée sur Instagram dont la source n'a pas été révélée, le nouveau duo d'inconnus s'est confié sur sa toute première rencontre. "Immédiatement, j'avais un petit avantage sur Fabrice, puisque je l'avais découvert dans le dernier 'Pékin Express'. C'est non seulement un grand sportif, mais aussi un homme respectueux, bienveillant et drôle. Je partais donc rassurée", a confié la jeune femme. "Moi, j'étais assez intimidé. Un peu dans la retenue, même. Il m'a fallu du temps pour être à l'aise", a continué le candidat.

Quel est le dispositif de sécurité ?

À l'occasion du lancement de la nouvelle saison de "Pékin Express" sur M6, l'équipe du "Débrief de Non Stop" a reçu Benjamin, ex-candidat de la saison 12. Il en a dit plus sur le dispositif de sécurité mis en place par la production lors de la nuit chez l'habitant. "Dans notre sac à dos, il y a une pochette scellée dans lequel il y a un téléphone satellite avec des numéros préenregistrés. Il y a celui de la production, le médecin et un troisième que j’ai oublié", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "S’il y a le moindre problème, l’équipe de tournage qui nous suit est à maximum 20 minutes de nous, il me semble. Ils peuvent intervenir directement sans qu’il y ait le moindre souci. Ça nous a vraiment rassuré". S'est-il retrouvé lui-même en danger avec son père ? "Franchement, nous pendant notre aventure jamais. On s’est senti en sécurité. Pas une seule seconde", a-t-il répondu.

