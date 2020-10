Pékin Express : Maxime et Alizée sont parents d'une petite fille

Maxime et Alizée s'apprêtent à vivre la plus belle aventure de leur vie. Passionné par les voyages et par les périples en tout genre, le couple s'est fait connaître en participant à Pékin Express en 2018. À l'époque, ils se lancent dans l'aventure pour financer leur mariage comme ils l'avaient confié à Télé-Loisirs : "Il faut qu'on gagne les dix étapes car de toute façon, maintenant avec moins de 100 000 euros tu ne fais plus rien ! Quand j'ai fait cette réflexion, je parlais de notre mariage… Si on remporte Pékin Express, c’est pour payer notre mariage. On veut faire le plus beau mariage du monde. Et aujourd’hui, c’est vrai, si tu veux faire un mariage c’est ultra cher. Alors oui, 100 000 euros c’est beaucoup mais ça part vite."

une petite fille prénomée thi-waï

Malheureusement, le couple ne remportera pas l'émission, mais leur amour est plus fort que jamais. C'est donc tout naturellement après plus de 10 ans de relation, qu'ils décident de devenir parents. Maxime et Alizée avaient annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en mai dernier. "Le plus beau secret que l’on garde depuis 4 mois aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s’annonce pleine de changements" écrivait Alizée sur son compte Instagram.

Et ce dimanche 18 octobre, elle a donné naissance à leur petite fille, Thi-Waï. Sur Instagram, ils ont fait part de leur bonheur. Maxime a posté une photo de la jeune famille, qu'il a légendée : "Welcome, Welcome ! 3,750 kg, 52 cm, des yeux bridés, une chevelure de monkey, un nez d’asiatique, les lèvres de sa maman, les pieds de son papa. Thi-Waï le fruit de notre amour est née".

Par J.F.