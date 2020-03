Pékin Express : pourquoi l'émission n'est pas diffusée ce mardi soir

Le 18 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Une édition 2020 un peu particulière puisque l'émission fête ses 15 ans d'existence. Pour marquer le coup, la production a fait appel à 14 anciens candidats emblématiques du programme. Tous se sont lancés dans cette course incroyable, identique en tout point à celle réalisée par les participants de la toute première saison, en 2006. À ce stade de la compétition, ils sont encore trois binômes à concourir pour la suite de l'aventure : Mathieu et Thomas (les frères bûcherons), Denis et Julie (le couple corse) et Aurélie et Pauline (les soeurs lilloises).

La semaine dernière, Maxime et Alizée ont été éliminés de "Pékin Express". S'ils étaient parvenus à remporter deux amulettes pendant la course, les amoureux n'ont pas été assez rapides lors du duel final qui les opposaient aux soeurs lilloises. Quant à Julie et Denis, ils ont remporté leur toute première étape depuis le lancement de la course. Et c'est en Mongolie-Intérieure qu'ils sont parvenus à se hisser au top du classement.

Une demi-finale déprogrammée

Ce mardi 24 mars, M6 devait diffuser la demi-finale de "Pékin Express". Mais une disparition qui a touché le monde de la culture a bouleversé la programmation de l'émission. En effet, à la suite du décès d'Albert Uderzo - le célèbre auteur de bande-dessinée - la chaîne propose ce mardi soir à ses téléspectateurs une soirée spéciale "Astérix" à partir de 21h05 avec la diffusion de "Astérix et le domaine des dieux", "Astérix et les Vikings" et "Uderzo, les ingrédients de la potion magique". Mais que les fans de "Pékin Express" se rassurent : la diffusion de la demi-finale de "Pékin Express" est reportée à la semaine prochaine, le mardi 31 mars.

En hommage à #AlbertUderzo décédé aujourd’hui, M6 bouleverse sa programmation et propose une soirée spéciale #Asterix à partir de 21:05 :

"Astérix et le domaine des dieux"

"Astérix et les Vikings"

"Uderzo, les ingrédients de la potion magique" pic.twitter.com/cRs1D4Ihtn — M6 (@M6) March 24, 2020

Par Clara P