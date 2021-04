Pékin Express : une 15e saison au Moyen-Orient ? Les premières pistes de tournage envisagées

Le 23 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Pékin Express". Au départ de la course, huit binômes se sont lancés dans la compétition avec, pour seul objectif, aller le plus loin possible pour peut-être remporter cette édition 2021. Si Loïc et Sabine - le binôme d'inconnus - ont été les premiers candidats éliminés, d'autres ont suivi. Ainsi, Crisoula et Jenny ou encore Kaoutar et Nour ont quitté la compétition après avoir été sauvées une première fois par une enveloppe noire non éliminatoire.

La semaine dernière, à l'issue de la diffusion de l'épisode 8 de "Pékin Express" sur M6, ce sont Pierre-Louis et Arnaud qui ont quitté l'aventure. Ces derniers se sont retrouvés en duel final face à Florent et Noël. Les collègues catalans ont été plus rapides que leurs adversaires lors d'une mission express. Pour nous confrères de Purepeople, Arnaud est revenu sur l'épreuve de dégustation du début de l'émission qui a été particulièrement éprouvante pour les candidats. "Je crois que tout le monde a réussi. Il y a juste Cinzia qui a eu beaucoup de mal (...) On a eu un piment entre-temps et au lieu de l'avaler d'un coup je l'ai croqué. Donc j'avais la bouche en feu. Mais ça a peut-être atténué le goût des testicules de moutons", a-t-il dit.

"De nombreux pays changent leur protocole d'accueil des touristes..."

Alors que la demi-finale a lieu ce mardi 20 avril 2021 - en attendant de découvrir la finale le 27 avril prochain sur M6 à Istanbul - les premières informations sur la 15e saison de "Pékin Express" ont déjà fait leur apparition sur la Toile. Ainsi, ceux et celles qui souhaiteraient y participer peuvent toujours s'inscrire en cliquant ici, et ce jusqu'au 15 mai prochain. À Télé 7 Jours, Stéphane Rotenberg a précisé que la visioconférence était possible pour postuler à l'émission. Quant au tournage, il devrait se faire "au troisième trimestre 2021". À noter que les futurs candidats devront être disponibles pendant 45 jours pour participer au jeu.

Quant au lieu du tournage, Stéphane Rotenberg a fait quelques confidences. "Le Moyen-Orient est finalement l'endroit où il serait le plus facile d'aller", a-t-il dit à Télé 7 Jours. Et de poursuivre : "Dans tous les cas, personne ne peut dire, aujourd'hui, avec certitude : faisons une route américaine, asiatique ou africaine. De nombreux pays changent leur protocole d'accueil des touristes. Certains sont fermés, d'autres ouverts, et d'autres encore instaurent des quarantaines, ce qui est, pour nous, un obstacle vraiment insurmontable". Pour éviter tout imprévu, la production planche également à "la mise en place d'un plan B, voire d'un plan C". Enfin, l'itinéraire envisagé donne du fil à retordre aux équipes, comme l'a confié Thomas Barneoud - directeur artistique du programme - à Télé-Loisirs. "Il faut des pays assez proches en termes de transferts. Par exemple, entre la Grèce et la Turquie, on a la frontière terrestre. C'est une question pratique et de coûts", a-t-il dit.

Par Clara P