Pépita : sa colère face aux accusations de racisme dans Pyramide

Pépita est en colère. Dans la nouvelle émission "Canap 95", diffusée sur TMC le mardi 30 mars, Etienne Carbonnier est revenu sur les images marquantes de l'année 1995 à la télévision. Mais une séquence a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Dans les archives diffusées du célèbre jeu "Pyramide", Pépita qui était notamment chargée d'offrir les boîtes du jeu aux candidats, est visée par des remarques sexistes et racistes. Éloignée de la télévision depuis plusieurs années, l’ancienne animatrice a réagi par téléphone dans TPMP ce jeudi 1er avril. Très remontée, elle a réfuté les accusations de racisme et de misogynie envers Patrice Laffont : "Comme ça a été lancé, c'était vraiment misogynie, racisme et je me suis dit qu'ils se sont servis de moi pour faire ça".

Pépita "scandalisée" et "blessée"

"C'est un montage, ce ne sont pas des images complètes ! Je ne tolérerais jamais, je suis enragée, qu'on puisse accuser Patrice Laffont, Pyramide de racisme et de misogynie. Ces gens-là m'ont super protégée !", a-t-elle fustigé l'émission de TMC, avant d'ajouter : "J'essaie de me contrôler parce que j'ai eu TMC au téléphone et ils voulaient m'inviter sur le plateau pour en débattre ! Ils sont malades ! Ils ont monté des images pour en faire quelque chose... S'ils avaient vu la totalité des images, ils auraient vu. Ils ont fait passer Patrice Laffont pour un monstre !". "Scandalisée" et "blessée" par ces images, Pépita ne compte pas se laisser faire : "S'ils avaient été honnêtes, ils m'en auraient parlé. Ils ont préféré prendre juste le côté malhonnête et vil pour faire un buzz. Ils n'ont pas fini de m'entendre !".

Par Marie Merlet