Pépita victime de racisme : ces séquences qui refont surface choquent la Toile

Ce sont des images qui ont vivement choqué. Ce mardi soir, Etienne Carbonnier dévoilait sa nouvelle émission en prime-time, "Canap 95". Durant cette dernière, il revenait sur les émissions cultes des années 1990. Une soirée sous le signe de la nostalgie mais également de la colère. Et pour cause, le chroniqueur de Yann Barthès a dévoilé des images de la célèbre émission "Pyramide. Présentée par Patrice Laffont à l'époque, l'animateur était accompagné de Pépita. Dans ces dernières, on (re)découvre les insultes racistes dont la jeune femme a été victime à de nombreuses reprises, avec des réflexions telles que : "dans le noir ça vous changera”, ou “je peux avoir la même en blanc”.

les internautes choqués

Mais l'une des séquences qui a le plus choqué est sans aucun doute celle où Pépita reçoit une carte postale avec un chimpanzé dessus. Nefertiti, la voix off de l'émission s'exclame : "Oh c’est vous en photo Pepit’”. “C’est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait”, avait surenchéri un invité face à Patrice Laffont. Des séquences qui ont évidemment choqué les internautes qui ont vivement réagi sur Twitter : 'Rire ensemble'… Pepita elle avait pas l'air de taper ses meilleures barres hein”, “Quand on voit ce type de vidéo on comprend mieux pourquoi des victimes de racismes préfèrent rester entre elles”, “Ces images sont très choquantes”, “Ça a beaucoup changé ???”, “La honte. En voyant ces images, je suis animé par le dégoût et l'envie de vomir”.

Quand on voit ce type de vidéo on comprend mieux pourquoi des victimes de racismes préfère rester entre elles

Surtout quand on voit que bcp ne se rendent pas compte que c'est de l'humour oppressif

L'humour c'est rire avec l'autre et pas rire de l'autre — Mameri slimane (@imazighe1) March 30, 2021

26 ans plus tard on est choqué de voir ces images et ces discours (pour un jeu dans lesquels les participants sont censés être un minimum cultivés...) Toute cette misogynie et ce racisme banalisés sont à vomir. Et à l’époque c’était totalement accepté... — Laure (@Laurinette5) March 30, 2021

