Philippe Ballard : le présentateur de LCI devient tête de liste du Rassemblement National

Philippe Ballard, présentateur sur LCI, se retire de l'antenne pour rejoindre les rangs politiques. Ce mardi 27 avril, Philippe Ballard a annoncé qu'il serait la tête de liste du Rassemblement national en Ile-de-France, lors des prochaines élections régionales. "C'est avec un immense honneur que je serai tête de liste du Rassemblement National", a écrit le journaliste sur Twitter. Il sera en soutien à la liste au niveau régional de Jordan Bardella, numéro 2 du RN. Ce dernier brigue la présidence de la région. Le journaliste salué par Marine Le Pen, s'est expliqué sur Twitter : "L'état de mon pays m'a décidé à sauter le pas". Après cette annonce, LCI a indiqué qu'"en conséquence", Philippe Ballard se retirait "naturellement de l'antenne dès ce jour".

Un passé politique

Adhérent du RN depuis septembre 2020, Philippe Ballard a assuré dans le Figaro avoir voulu s'engager "pour [ses] enfants et [ses] petits-enfants" et "l’état du pays". "Pour ne pas leur laisser ce pays archipélisé, où des pompiers se font caillasser et où l’économie est à genoux à cause de cette prétendue mondialisation heureuse qu’on nous a vendue toutes ces années", a-t-il déclaré. Présent sur la chaîne d'information depuis 1994, Philippe Ballard s'était déjà lancé en politique il y a plusieurs années. Entre 1989 et 2008, il a été maire adjoint sans étiquette de la ville de Plessis-Trévise (Val-de-Marne). Un élu du MoDem dirigeait alors la ville, précise Franceinfo. Le présentateur, apparu pour la dernière fois sur LCI ce dimanche 25 avril, a confié avoir toujours voté pour le RN, sauf en 1981.

Par Marie Merlet