Philippe Bouvard écarté des Grosses Têtes : rancunier, il tacle Laurent Ruquier

En juin 2014, et après 37 ans de bons et loyaux services, Philippe Bouvard avait été écarté de la présentation des "Grosses Têtes". Emission qu’il animait depuis sa création sur les ondes de RTL. Le 25 août 2014, Laurent Ruquier avait officiellement pris la relève du journaliste de 90 ans. "Un rêve d’enfant" pour l’animateur de "ONPC", fidèle auditeur de l'émission depuis son adolescence. "Quand j’avais 14 ans, je rentrais du lycée pour écouter ‘Les Grosses Têtes’. Et quand je savais que je serais en retard, je les enregistrais sur une cassette d’une durée de 120 minutes", avait confié Laurent Ruquier en avril 2014 à nos confrères de TV Mag. "Je crois pouvoir dire que, après Philippe Bouvard, je suis la personne qui connaît le mieux l'histoire des ‘Grosses Têtes’", estimait-il ensuite.

Une éviction jamais digérée

Philippe Bouvard est loin d’être du même avis. Dans une interview accordée à Midi Libre, dimanche 22 décembre, l’ex-présentateur des "Grosses Têtes" est revenu sur son éviction… qu’il n’a manifestement pas digérée. Il en profite même pour tacler celui qui a pris sa place. "Je dois être le seul dans l’histoire de la radio qui a été remplacé par celui qui essayait de le rattraper en vain depuis des années", a déclaré Philippe Bouvard. Et d’ajouter : "Je me croyais intouchable. C'était une faiblesse d'interprétation de ma part". Visiblement rancunier, le journaliste affirme qu’il n’écoute pas son ancienne émission depuis l’arrivée de Laurent Ruquier. "Cela ne m’intéresse pas", a-t-il lâché. Philippe Bouvard est maintenant habitué à lancer des tacles à Laurent Ruquier. Le 9 décembre dernier, l'ex-animateur des "Grosses Têtes" accordait une interview à Non Stop People. L'occasion pour lui de régler (une nouvelle fois) ses comptes avec son successeur.

Dans "Midi Libre" ce dimanche, Philippe Bouvard confie une nouvelle fois pourquoi il n'a jamais digéré son départ forcé de l'émission #LesGrossesTêtes. Un cas unique dans l'histoire de la radio selon lui. pic.twitter.com/vBACUrAFdD — Christophe Gazzano (@Chris_ga) December 22, 2019

Par Laura C-M