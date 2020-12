Philippe Chevallier : comment il a vécu sa "rupture" avec Régis Laspalès (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People pour présenter une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a pu s'entretenir avec un panel de stars, notamment avec Gil Alma qui lui a expliqué pourquoi il n'avait pas cru au succès de "Nos Chers Voisins", série dans laquelle il a interprété pendant cinq ans le rôle d'Alain Stuck Becker.

Cette nouvelle semaine d'interviews a débuté avec Tex, l'ancien animateur des "Z'amours" sur France 2 qui, après avoir prononcé une blague sur les violences conjuguales sur un plateau de télévision, avait été évincé de la présentation du programme. Un départ qu'il a vécu comme une "vraie trahison".

"Je ne trouve pas que ce soit une bonne stratégie"

Ce mercredi 2 décembre, Evelyne Thomas reçoit Philippe Chevallier dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'humoriste de 64 ans a accepté de revenir sur le départ fin 2015 de Régis Laspalès avec lequel il formait le duo "Chevallier et Laspalès" depuis 1981. Dans un premier temps, il raconte comment son ami lui a annoncé la nouvelle. "Laurent Ruquier lui propose une pièce 'À droite à gauche'. Il l'avait déjà acceptée (...) Il me dit : 'Bon, je vais faire cette pièce de Laurent Ruquier' et puis il m'avoue que pour l'instant, il a envie de mettre un petit peu sous le boisseau notre duo", dit-il.

Si Philippe Chevallier pense que cette parenthèse "n'est pas définitif", il révèle à Evelyne Thomas que cette "rupture" lui a mis un coup. "Avec toute l'amitié que j'ai pour Régis, je ne trouve pas que ce soit une bonne stratégie (...) On a fait une tentative au cinéma tous les deux qui n'a pas marché. Il pense que le duo l'empêche lui d'avoir une carrière solo au cinéma. Mais ce n'est pas parce qu'il pourrait faire du cinéma tout seul qu'il est obligé de ne pas faire de la scène avec moi. C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec lui", explique-t-il.

Par Non Stop People TV