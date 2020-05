Philippe Etchebest inquiet : deux restaurateurs se sont suicidés

Cela fait plusieurs jours maintenant que Philippe Etchebest milite sans relâche contre le sort réservé aux restaurants durant la crise sanitaire. Ce jeudi 14 mai, Edouard Philippe s'est exprimé et a annoncé que dans les zones vertes, les restaurants pourraient rouvrir à partir du 2 juin. Une déclaration qui risque de soulager certains restaurateurs. En effet, certains sont à bout depuis le début de la crise sanitaire. Et pour cause, les assurances ne prennent pas en charge leur perte de chiffre d'affaires, plus d'un risque donc de mettre la clef sous la porte.

Invité sur LCI ce jeudi afin de débattre sur le sujet, le chef emblématique de Top Chef s'est confié sur le sujet et a annoncé une terrible nouvelle. "C'est un combat qui dure, il y aura de la casse. Il y en a déjà aujourd'hui car il y a les faillites financières mais il y a aussi les faillites morales qui sont extrêmement importantes".

"je sais qu'on va y arriver"

Il ajoute ensuite : "Il y a déjà eu deux cas de suicide aujourd'hui dans notre profession, ce qui est dramatique. Je vois les messages de détresse qui passent tous les jours sur mon site, sur le site de discussion de Restaurants Ensemble. C'est énorme. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que la crise fait des dégâts mais on n'imagine pas encore ce qu'elle va faire comme dégâts après. Et ils risquent d'être beaucoup plus grands que cela".

Philippe Etchebest qui a choisi un ancien candidat de Top Chef pour son nouveau restaurant, conclut ensuite en adressant un message au gouvernement : "Si on doit rouvrir le 2 juin, il faut qu'on le sache maintenant pour se préparer, s'adapter, anticiper. On sera prêt, je sais qu'on va y arriver".

Par J.F.