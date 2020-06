Philippe Etchebest inquiet, son bilan alarmant pour les restaurants

Philippe Etchebest n’a jamais caché sa mobilisation pour défendre la cause des restaurateurs tout au long de la crise sanitaire en France. Et si la plupart des restaurants ont pu réouvrir leurs portes, tandis que les terrasses ont pu réouvrir dans les régions placées en zone orange, Philippe Etchebest n’a pas pu cacher sa joie de retourner aux fourneaux : "Je crois qu’on était tous contents de reprendre, de retrouver nos équipes. C’était nécessaire à la fois pour nous et aussi pour l'Etat. Pour l'économie, il fallait absolument reprendre", a-t-il confié à Télé Loisirs. Mais alors que la reprise aurait dû être synonyme de bonne nouvelle pour les restaurateurs, Philippe Etchebest a dressé un bilan assez alarmant.

"Les clients ne sont pas au rendez-vous"

Le juré de Top Chef est même très inquiet pour les prochains mois : "Cette reprise est en demi-teinte car les clients ne sont pas au rendez-vous comme on aurait pu l’espérer. Le premier jour, il y a eu l’euphorie mais la fréquentation a tendance à diminuer petit à petit, les chiffres le prouvent. On fera un premier point à la fin du mois de juin. Le problème, c’est qu’avec la distanciation physique et tout le protocole qui a été mis en place, le modèle économique ne fonctionne pas, on le sait très bien. On ne peut pas fonctionner avec 50 % de fréquentation de nos restaurants. Les frais fixes, les charges restent les mêmes. C’est ça qui va nous plomber malheureusement". Malgré tout, Philippe Etchebest reste optimiste : "Vous me connaissez, je ne lâche rien ! Si l’Etat ne fait rien maintenant cela va leur coûter en centuple, après. C’est ce que je veux leur faire comprendre".

Par Alexia Felix