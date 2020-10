Philippe Etchebest privilégié ? Son nouveau coup de gueule

Face à la récente montée du nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus, le gouvernament a pris de nouvelles mesures sanitaires incluant, encore une fois, la fermeture de certains bars et restaurants. De quoi agacer les restaurateurs de tout le pays, qui tentent déjà de se remettre des deux mois de fermetures liées au confinement et de palier les pertes engendrées par la baisse du nombre de couverts durant l'été 2020.



Pour tenter de se faire entendre par le gouvernement, certains chefs n'ont pas hésité à manifester. C'est notamment le cas de Philippe Etchebest qui, ce vendredi 2 octobre 2020, a crié sa colère dans les rues de Bordeaux : "Vendredi à 11h45, j'invite tous les restaurateurs, les artisans à se rassembler devant leur établissement, leurs commerces avec un brassard noir et tout leur personnel parce que notre personnel, nos équipes sont concernés" avait-il lancé il y a quelques heures. Pour autant, le chef cuisinier n'est pas considéré comme un porte-parole légitime.



Le juré de l'émission Top Chef a donc été forcé de se justifier ce matin, au micro de la radio RTL. "Vous êtes un grand chef étoilé, vous faites de la télé, alors on se dit forcément, il n'a pas de problèmes d'argent et même s'il est pénalisé, il ne mettra pas la clé sous la porte" a tenté la journaliste.

Philippe Etchebest se defend

Et Philippe Etchebest de répondre avec agacement : "Non, ce n'est pas vrai !"." C'est faux, moi je suis comme tout le monde. J'ai un restaurant, je n'en ai pas dix. Pour l'instant j'en ai un restaurant à Bordeaux Le Quatrième mur et une table gastronomique dans les sous-sols, c'est tout ce que j'ai, j'ai 60 collaborateurs. Je ne suis pas à l'abri de fermer et je peux vous assurer que si je fais ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que je vais m'en sortir mieux que d'autres, certainement, mais je ne vais pas me contenter de mourir le dernier" a expliqué le chef de 53 ans.



Si certains chefs comme Juan Arbelaez ou Hélène Darroze ont également été touchés par des pertes financières mais se veulent discrets, Philippe Etchebest lui, ne l'entend pas de cette oreille : "S'il faut prendre la température, on le fera. Nous ce qu'on veut, c'est travailler. On veut rester ouvert" a-t-il déclaré.



Par E.S.