Philippe Etchebest : sa touchante déclaration à sa femme Dominique

Pour la journée internationale des droits des femmes, Philippe Etchebest a fait une exception à sa discrétion sur sa vie privée. Davantage habitué à prendre la parole pour alerter sur la situation des restaurants toujours fermés à cause de la pandémie, le chef cuisinier a partagé une tendre déclaration destinée à son épouse, Dominique. Sur Instagram, Philippe Etchebest a rendu hommage à la femme qui partage sa vie depuis plus de vingt ans. “Fier de traverser ensemble le pire comme le meilleur, merci d’être à mes côtés chaque jour, nous construisons ensemble. Mon alter ego", a-t-il écrit avec tendresse. Pour accompagner cette publication, le juré de Top Chef a dévoilé un cliché de son couple posant au milieu d'un décor polaire à Svalbard, un archipel de la Norvège. Un souvenir de leur expédition en 2019, a-t-il précisé.

"Mon agent, mon assistante, ma conseillère"

Si Philippe Etchebest se montre peu avec la mère de son fils Oscar-Louis, adopté au Mexique en 2005, elle occupe pourtant une place importante dans sa vie professionnelle. "Aujourd'hui, elle est à la fois mon agent, mon assistante, ma conseillère, celle qui gère, dans l'ombre, l'intendance et l'administratif de tous nos projets", avait-il confié au Figaro en juin 2020. C'est donc ensemble que le couple s'est battu pour soutenir les restaurateurs en difficulté en pleine pandémie de Covid-19. "Mon épouse est tout le temps à mes côtés. Au-delà de me supporter elle m'accompagne vraiment dans ce combat d'une manière très intense et je l'en remercie beaucoup et j'en profite pour lui dire que je l'aime", avait-il confié sur Europe 1 en juin dernier.

Par Marie Merlet